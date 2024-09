Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag schwächer

Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'486 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie sank bis auf 30,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 31,50 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'315 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Bei 25,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,950 CHF, nach 0,600 CHF im Jahr 2023.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Implenia Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Implenia-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

