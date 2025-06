Immobilienfonds La Foncière ernennt Marc Alexandre Pointet zum neuen Chef

Lausanne (awp) - Der Immobilienfonds La Foncière hat Marc Alexandre Pointet zum neuen Chef ernannt. Der 51-Jährige trete sein Amt am 11. Juli 2025 an, teilte der Fonds am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Pointet war bis Ende April als CEO für Ina Invest tätig gewesen, die mittlerweile mit der Cham Group zur Cham Swiss Properties fusioniert ist. Seine Aufgabe bestehe darin, die Dienstleistungen von Investissements Fonciers SA zu diversifizieren und den Immobilienfonds La Foncière weiterzuentwickeln, hiess es weiter.

jb/pre