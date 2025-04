Idorsia Aktie News: Idorsia am Freitagmittag in Grün

Um 12:28 Uhr wies die Idorsia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,15 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Idorsia-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,18 CHF an. Bei 1,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 121'651 Idorsia-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,98 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 159,13 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,61 CHF am 19.11.2024. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 88,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Idorsia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Idorsia am 04.03.2025. Idorsia vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,05 Prozent auf 59.90 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 79.92 Mio. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Idorsia am 30.04.2025 präsentieren. Am 28.04.2026 wird Idorsia schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,888 CHF je Idorsia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Idorsia-Aktie

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

Idorsia-Aktie fest: Kantonale Nachlassbehörde genehmigt Änderungen für Wandelanleihe

SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren verloren