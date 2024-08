Idorsia Aktie News: Idorsia verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 5,0 Prozent auf 2,23 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'374 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Idorsia-Aktie bisher bei 2,23 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2,12 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 339'194 Idorsia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 5,35 CHF. 139,91 Prozent Plus fehlen der Idorsia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2024 Kursverluste bis auf 1,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Idorsia-Aktie damit 72,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 25.07.2024 lud Idorsia zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idorsia ein EPS von -1,03 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.93 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.35 Mio. CHF.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Idorsia am 22.10.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,820 CHF je Idorsia-Aktie in den Büchern stehen.

