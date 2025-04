Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.87 Prozent schwächer bei 15’524.65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.066 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.609 Prozent schwächer bei 15’566.34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15’661.67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15’468.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15’581.41 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1.12 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 17’093.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2025, wurde der SPI mit 15’908.04 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2024, stand der SPI bei 14’862.40 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 0.040 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17’386.61 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’361.69 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Xlife Sciences (+ 6.84 Prozent auf 20.30 CHF), Villars SA (+ 5.22 Prozent auf 605.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4.80 Prozent auf 0.05 CHF), Idorsia (+ 2.71 Prozent auf 1.14 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (+ 2.44 Prozent auf 210.00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Meyer Burger Technology (-12.90 Prozent auf 1.40 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (-7.57 Prozent auf 1.25 CHF), ams-OSRAM (-5.46 Prozent auf 5.80 CHF), lastminutecom (-5.43 Prozent auf 12.20 CHF) und Comet (-4.38 Prozent auf 205.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’624’043 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239.686 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die BB Biotech-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch