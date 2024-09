HOCHDORF Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus HOCHDORF

Das Papier von HOCHDORF gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 37,1 Prozent auf 0,880 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'111 Punkten steht. Die HOCHDORF-Aktie sank bis auf 0,700 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,330 CHF. Der Tagesumsatz der HOCHDORF-Aktie belief sich zuletzt auf 219'101 Aktien.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 24,200 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2.650,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,190 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,409 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHDORF-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an HOCHDORF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von HOCHDORF rechnen Experten am 19.03.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,300 CHF je HOCHDORF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch