Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 631,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'000 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Geberit-Aktie bis auf 633,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 623,80 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'896 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 648,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 486,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,95 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,03 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 20.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Geberit.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 18,65 CHF je Aktie aus.

