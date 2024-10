Geberit Aktie News: Geberit am Mittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Geberit-Papiere um 12:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'318 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 538,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 535,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 30'826 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 7,57 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 409,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2023 mit 12,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,80 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 17,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch