GAM Aktie News: GAM am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die GAM-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,100 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'607 Punkten liegt. Die GAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,099 CHF ab. Bei 0,099 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'800 GAM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,169 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.07.2024 erreicht. 69,150 Prozent Plus fehlen der GAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 0,057 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GAM-Aktie derzeit noch 43,200 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

