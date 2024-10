Galenica Aktie News: Galenica am Mittag höher

Das Papier von Galenica konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 76,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'384 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 76,60 CHF. Bei 75,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'225 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,15 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 2,22 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Am 17.03.2026 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch