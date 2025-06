Fünf Prioritäten für den privaten Markt

In einem von Unsicherheit geprägten Umfeld bieten die privaten Märkte weiterhin interessante Möglichkeiten. Der zyklische Gegenwind stützt die Bewertungen und Renditen, obwohl sich die Aktivität in den letzten drei Jahren verlangsamt hat. Selektivität und Diversifizierung sind jedoch wichtiger denn je. Hier sind fünf Punkte, die Anleger beachten sollten.

Unterschiedliche, aber günstige Aussichten

Die Wirtschaftspolitik in den USA könnte kurz- und mittelfristig zu einer höheren Inflation führen und damit Druck auf Verbraucher und Unternehmen ausüben. Andererseits könnte sie in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Europa, deflationär wirken. Das globale Wachstum ist weiterhin moderat und die Geldpolitik ist in den verschiedenen Regionen unterschiedlich. In diesem Umfeld erscheinen die privaten Märkte attraktiv, da sie angemessen bewertet sind und die Volatilität der börsennotierten Märkte abfedern können.

Strategische Diversifizierung ist ein Muss

Einige Privatmarktstrategien weisen ein höheres Risiko-Ertrags-Profil auf. Die attraktivsten kombinieren eine günstige Dynamik zwischen Angebot und Kapital, angemessene Bewertungen und ein Engagement in lokalen Unternehmen, die resilienter gegenüber globalen Handelsspannungen sind. Prämien für Komplexität, Innovation oder Marktineffizienzen sowie eine kontrollierte Hebelwirkung erhöhen ihre Attraktivität.

Risikokapital: Fokus auf KMUs

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bieten einen fruchtbaren Boden für Private Equity. Sie profitieren von einem geringeren Wettbewerb, anhaltenden Preisnachlässen und einem geringeren Einsatz von Fremdkapital. Diese Bedingungen schaffen ein hohes Wertschöpfungspotenzial und einen besseren Schutz gegen Kursrückgänge. Der Risikokapitalsektor zeichnet sich durch die Entwicklung von Biotechnologie, Fintech, Klima- und disruptiven Technologien aus. Investitionen in der Frühphase werden als widerstandsfähiger gegenüber den derzeitigen Unsicherheiten angesehen.

Privatverschuldung: Spezialisierte Strategien

Bei den privaten Schulden gewinnen gezielte Strategien - Immobilienschulden, Infrastrukturschulden, Asset-Backed Loans, versicherungsbezogene Wertpapiere - an Bedeutung. Sie bieten attraktive Renditen und eine bessere Diversifizierung. Immobilienschulden werden durch den Refinanzierungsbedarf angetrieben, während Infrastrukturschulden einen stabilen Cashflow gewährleisten. Insbesondere versicherungsbezogene Wertpapiere zeichnen sich durch ihre Dekorrelation mit der makroökonomischen Konjunktur aus.

Abbildung: Die private Prämie ist höher und die Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich.

Reale Vermögenswerte: Motoren des strukturellen Wachstums

Infrastrukturen im Zusammenhang mit dem Energiewandel bleiben auch in unsicheren Zeiten attraktiv. Der Sektor korreliert mit der Inflation und wird von langfristigen Trends unterstützt, insbesondere in Europa und Asien. Darüber hinaus zeigen die Immobilienmärkte Anzeichen einer Erholung, wobei sich das Transaktionsvolumen und die Preise bis Ende 2024 verbessern werden. Im Jahr 2025 dürften sich die Gelegenheiten vervielfachen, obwohl die Erholung ungleichmässig verläuft. Das Interesse an Wohn- und Betriebssegmenten bleibt hoch, unterstützt durch die strukturelle Dynamik und eine gute Inflationsresistenz.

Über den Autor:

Nils Rode, CIO Schroders Capital

Dr. Nils Rode ist Chief Investment Officer bei Schroders Capital. Er kam 2005 zur Schroders Gruppe und ist in Zürich ansässig. Nils war von 2010 bis 2021 Chief Investment Officer / Co-Chief Investment Officer bei Schroder Adveq. Bevor er zu Schroders Capital kam, war Nils von 2003 bis 2005 Vizepräsident von Sky Online und von 1995 bis 2002 Unternehmensberater bei McKinsey & Co in Deutschland. Nils ist ausserdem Autor eines Buches über das strategische Management von wissensbasierten Unternehmen und hat einen MBA von ESCP Europe in Paris, Oxford und Berlin, einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland, und ein Spezialisierungszertifikat in Datenwissenschaft von der Johns-Hopkins-Universität und Coursera.

In 360° Finanzen liefern Experten und Expertinnen jeden Monat klare Strategien für eine zukunftssichere Geldanlage. Sie analysieren die Märkte, ordnen ESG-Entwicklungen ein und geben praxisnahe Tipps zur optimalen Portfolioallokation und zum Vorsorgesparen.