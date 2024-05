Faraday Future-Aktie mit phänomenaler Rally: Neue Meme-Aktie geboren?

• Faraday Future mit kräftigen Aufschlägen• Keine fundamentalen Unternehmensnachrichten• Teil des neuen Meme-Aktien-Hypes?

368 Prozent Kursplus am Dienstag und weitere 159,53 Prozent Aufschlag auf 0,8400 US-Dollar im NASDAQ-Handel am Mittwoch: Die Aktie von Faraday Future legt eine ungeahnte Rally aufs Parkett.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Dabei gibt es von Unternehmensseite keine Nachrichten, die diese massiven Kursaufschläge rechtfertigen. Lediglich die am Vortag bekannt gewordene Nachricht einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, nachdem höhere US-Zölle auf Elektroautos und andere chinesische Waren beschlossen wurden, könnte man als positiv für den US-amerikanischen Elektroautosektor und damit auch Faraday Future werten.

An der grundsätzlichen Geschäftslage von Faraday Future ändert dies aber nichts: Weiterhin kämpft das Unternehmen mit seiner schwierigen Finanzsituation, die Liquiditätskrise von Faraday ist trotz unlängst verkündeter Fortschritte im Nahen Ostenweit davon entfernt, gelöst zu werden.

Faraday Future-Aktie im Meme-Aktien-Hype?

Wahrscheinlicher ist es, dass die Renaissance des Meme-Aktien-Hypes, der die Aktienmärkte jüngst erfasst hat, nun auch auf Faraday Future übergriffen hat. Offenbar gilt das Unternehmen als Short-Squeeze-Kandidat. Die Aktie ist tatsächlich stark leer verkauft, NASDAQ-Daten zufolge gilt das für 95,33 Prozent aller ausstehenden Aktien. Mit den massiven Kursanstiegen in den letzten Tagen würden die Käufer einen Short Squeeze provozieren, Shortseller sehen sich bei einem solchen gezwungen, sich mit Aktien eines Unternehmens, bei dem sie auf fallende Kurse gesetzt hatten, einzudecken, um ihre Verluste zu begrenzen. Das führt wiederum zu weiter steigenden Aktienkursen.

Diese Taktik ist inmitten des Meme-Aktien-Hypes rund um GameStop und Co. Anfang 2021 bereits einmal aufgegangen und es zeigen sich jüngst Parallelen zu dieser Zeit. So hat ein weiteres Mal die GameStop-Aktie ohne nennenswerte Nachrichten zum operativen Geschäft jüngst kräftig zulegen können, auch ein weiterer Meme-Aktien-Titel, der Kinobetreiber AMC, hat zweistellige Kursgewinne eingefahren.

Als einen der Hauptgründe für eine Rückkehr der Meme-Aktien wird dabei das plötzliche erneute Auftauchen des bekannten Reddit-Users Keith Gill gehandelt, der unter seinem Namen "Roaring Kitten" einer der Initiatoren der Reddit-Community r/wallstreetbets gewesen ist, in deren Zusammenhang Kleininvestoren in grossem Stil in stark geshortete Aktientitel eingestiegen waren - zu Lasten teils grosser Shortsteller. Die Faraday Future-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 49,68 Prozent bei 0,4269 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch