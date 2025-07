Experten: Hungersnot breitet sich im Gazastreifen aus

Von Margherita Stancati, Feliz Solomon und Abeer Ayyoub

DOW JONES--Der Gazastreifen befindet sich nach Einschätzung einer Gruppe globaler Experten für Ernährungsunsicherheit in einer Hungersnot - die düsterste Einschätzung der sich verschärfenden Hungerkrise in dem Gebiet seit Beginn des Krieges. "Das Worst-Case-Szenario einer Hungersnot spielt sich derzeit im Gazastreifen ab", heisst es in einem Bericht der Integrated Food Security Phase Classification (IPC), einer Initiative, die von den Vereinten Nationen und grossen Hilfsorganisationen unterstützt wird.

Die Aufgabe der IPC-Experten besteht darin, das Risiko einer Hungersnot weltweit zu bewerten. Der Zwischenbericht über Gaza stellt keine offizielle Erklärung einer Hungersnot dar - dafür ist ein längerer Prozess erforderlich -, aber es ist das erste Mal, dass die Gruppe die Nahrungsmittelkrise dort in solchen Worten beschreibt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Montag: "Es gibt keine Politik der Aushungerung in Gaza, und es gibt keine Hungersnot in Gaza."

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA und Europa dabei helfen würden, Lebensmittel direkt an die Palästinenser im Gazastreifen zu liefern. "Einige dieser Kinder leiden wirklich Hunger, das sehe ich. Das kann man nicht vortäuschen", sagte er.

Gaza-Bewohner müssen ganze Tage ohne Essen auskommen

Die humanitäre Lage hat sich in den letzten Wochen im gesamten Gazastreifen erheblich verschlechtert. Die Bewohner müssen oft ganze Tage ohne Essen auskommen, und medizinisches Personal warnt vor einer rapide zunehmenden Unterernährung, insbesondere bei Kindern. Laut IPC sind seit Mitte Juli mindestens 16 Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger gestorben, verglichen mit sieben Kindern, die laut UNO in der gesamten ersten Jahreshälfte an Hunger gestorben sind.

Suhair Salim, eine 35-Jährige aus Gaza-Stadt, hat letzte Woche ein Baby zur Welt gebracht. Sie sagt, dass sie seit vier Monaten kein Fleisch mehr gegessen hat. In den letzten Tagen hat sie nur Brot und Wasser zu sich genommen - nicht genug, um ausreichend Muttermilch für ihr Neugeborenes zu produzieren. "Er wird nicht satt", sagte Salim am Telefon. "Seine Haut ist gelb geworden", ein mögliches Symptom für Unterernährung.

Die Hungerkrise verschärft die humanitären Folgen eines Konflikts, der laut Angaben von Gesundheitsbeamten in Gaza bereits mehr als 59.000 Menschenleben gefordert hat, wobei nicht angegeben wird, wie viele davon Kombattanten waren. Die jüngsten Äusserungen des IPC zu den Hungersnotbedingungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Israel unter zunehmendem internationalem Druck steht, mehr zu tun, um sicherzustellen, dass Lebensmittel und andere lebenswichtige Hilfsgüter die mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza erreichen.

Israel blockierte seit März Lieferung von Hilfsgütern

Anfang März hatte Israel mit einer vollständigen Blockade des Gazastreifens begonnen und verbot die Einfuhr aller Hilfsgüter und Waren. Israel erklärte, dieser Schritt solle den Druck auf die Hamas erhöhen, da die Verhandlungen über die Freilassung der von der Gruppe festgehaltenen Geiseln ins Stocken geraten waren.

Die während einer Waffenruhe zu Beginn des Jahres angelegten Vorräte waren bis Mai weitgehend aufgebraucht. In diesem Monat stellte Israel ein neues System zur Verteilung von Hilfsgütern vor, das von den USA unterstützt und von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) betrieben wird. Die GHF, die als Alternative zur Verteilung durch UN-Organisationen gedacht war, hatte von Anfang an mit Problemen zu kämpfen, darunter Lebensmittelknappheit an den Verteilungsstellen und tödliche Schiessereien in deren Nähe.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen als Reaktion auf die Angriffe der Hamas am 7. Oktober 2023 hat Israel strenge Kontrollen und Beschränkungen für die Einfuhr von Gütern in den Gazastreifen verhängt, was die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern behindert.

Israel hat die UNO und humanitäre Organisationen dafür verantwortlich gemacht, dass sie nicht mehr für die Lieferung von Hilfsgütern getan haben. Humanitäre Organisationen sagen, Israel habe ihre Arbeit durch Verzögerungen bei der Freigabe von Hilfsgütern für die Verteilung und durch die Verweigerung von Bewegungsfreiheit behindert.

