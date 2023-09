Experten halten wenig von Michael Burrys Börsencrash-Wette

• Charlie Bilell hält nichts von Michael Burrys Warnungen• S&P 500 ist 2023 um rund 16 Prozent gestiegen• Burrys Milliardenwette auf einen Börsencrash

Charlie Bilell, Chef-Marktstratege bei Creative Planning, erklärte via X (ehemals Twitter), dass es für Anleger besser gewesen wäre, den S&P 500 zu kaufen, statt ihre Portfolios als Reaktion auf die Aktienmarkt-Warn-Tweets des "Big Short"-Investors Michael Burry in den letzten Jahren anzupassen.

Simply buying the S&P 500 instead of following Michael Burry’s stock market warnings would have made an investor money each time with an average 6-month annualized gain of 34%. Don't make changes in your portfolio based on a tweet.



