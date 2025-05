Europa droht Russland mit Nord-Stream-2-Sanktionen

Von Laurence Norman und Bojan Pancevski

DOW JONES--Kiews europäische Verbündete haben neue Sanktionen gegen Russland angedroht, darunter eine dauerhafte Blockade der Nord-Stream-2-Gaspipeline, die Russland mit Deutschland verbindet, falls der Kreml dem von Präsident Trump geforderten 30-tägigen Waffenstillstand in seinem Krieg mit der Ukraine nicht zustimmt.

Auf einem Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Samstag in Kiew erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union die Zahl der Schiffe auf der schwarzen Liste für den Transport von russischem Öl verdoppeln werde. Das Vereinigte Königreich hat diese Woche einen ähnlichen Schritt unternommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gegenüber Reportern in Moskau erklärt, dass Russland bereit sei, bereits nächste Woche in Istanbul direkte Gespräche mit der Ukraine zu führen, berichtete der staatliche russische Nachrichtendienst.

Aber als Zeichen dafür, dass er eine harte Haltung einnehmen würde, sagte er, dass es bei den Verhandlungen um die Wiederaufnahme der Gespräche gehen werde, die Ende 2022 abgebrochen wurden, als Moskau auf weitreichende Zugeständnisse Kiews drängte. "Wir schlagen vor, die Gespräche unverzüglich am kommenden Donnerstag, dem 15. Mai, in Istanbul wieder aufzunehmen, wo sie zuvor stattgefunden haben und unterbrochen wurden", sagte Putin.

Führende Politiker in Europa hoffen, aus Trumps Warnung vom Donnerstag Kapital zu schlagen, dass Washington Sanktionen gegen jede Seite des dreijährigen Konflikts verhängen wird, die die Kämpfe nicht für 30 Tage einstellt. Die Trump-Administration hofft, dass der Waffenstillstand, der ihrer Meinung nach bedingungslos sein sollte, zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen und dazu beitragen kann, ein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland zu schliessen.

USA sollen Druck auf Russland erhöhen

Nach Angaben des russischen Aussenministers Sergej Lawrow hat der Kreml in Gesprächen mit der Trump-Regierung die Wiederbelebung von Nord Stream als Teil der Diskussionen über die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Moskau und Washington angesprochen. Die Sanktionen der Europäischen Union würden jegliche Bemühungen um die Wiederherstellung des Gasflusses durch Nord Stream zunichtemachen.

Europäische Beamte wollen, dass die Trump-Administration den Druck auf Russland erhöht, damit Moskau den Krieg beendet, den es 2022 begonnen hat. Am Samstag reisten die Staats- und Regierungschefs Grossbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Polens und der EU nach Kiew, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

"Zusammen mit den USA fordern wir Russland auf, einen vollständigen und bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand zu vereinbaren, um den Raum für Gespräche über einen gerechten und dauerhaften Frieden zu schaffen", teilten die europäischen Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Nord Stream 2, ein symbolträchtiges Infrastrukturprojekt, das trotz der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch den Kreml im Jahr 2014 gebaut wurde, ist ein Symbol für die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Das Projekt stiess auf den erbitterten Widerstand der Ukraine, vieler osteuropäischer Länder und der ersten Trump-Administration, die es mit Sanktionen zu drosseln versuchte und davor warnte, dass es Deutschland von Russland abhängig machen würde. Die Pipeline wurde 2021 fertiggestellt, aber nie in Betrieb genommen, weil Deutschland die Zertifizierung des Projekts kurz vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine aussetzte. In einer koordinierten Aktion verhängte die Biden-Administration wenige Stunden später Sanktionen gegen das Unternehmen, das hinter dem Projekt stand.

Von der Leyen spricht mit Merz über Sanktionspläne

EU-Beamte sagten, von der Leyen habe die Idee einer Sanktionierung von Nord Stream 2 durch die EU mit dem neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz bei dessen Besuch in Brüssel am Freitag erörtert. Ein solcher Schritt würde die Unterstützung aller Mitgliedsstaaten der EU erfordern. Er würde unabhängig von dem neu vorgeschlagenen EU-Sanktionspaket erfolgen und könnte in Kraft treten, wenn Russland sich weigert oder einen Waffenstillstand bricht.

Selenskyj sagte nach dem Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, die Ukraine sei zu einem 30-tägigen Waffenstillstand ab dem 12. Mai bereit. "Der Waffenstillstand muss 30 Tage dauern, um der Diplomatie eine echte Chance zu geben", sagte er und warnte, dass jeder russische Versuch, einen Waffenstillstand an Bedingungen zu knüpfen, "ein Zeichen für die Absicht wäre, den Krieg zu verlängern".

Russland hat erklärt, dass es einen einmonatigen Waffenstillstand akzeptieren könnte, aber das erfordere, dass der Westen die Waffenlieferungen an die Ukraine einstelle. Moskau hat wiederholt ernsthafte Friedensbemühungen abgelehnt, die von den USA unterstützt werden und denen die Ukraine zugestimmt hat, solange die "Grundursachen" des Konflikts nicht beseitigt sind - eine russische Abkürzung für Versuche, die Ukraine in den Westen zu integrieren.

Die EU hat vergangene Woche den wirtschaftlichen Druck auf den Kreml erhöht, indem sie Pläne vorstellte, die meisten Energieimporte aus Russland bis 2027 zu reduzieren. Der Plan sieht vor, kurzfristige Gasimportverträge bis Ende 2025 zu verbieten und langfristige Gasimportverträge bis 2027 zu kündigen. Im vergangenen Jahr gab Europa rund 23 Milliarden Euro für Energieimporte aus Russland aus.

