EUREX/Bund-Future im Verlauf unter 130er-Marke

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im Verlauf leicht nach unten. Der September-Kontrakt verliert 19 Ticks auf 129,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,10 Prozent und das Tagestief bei 129,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.991 Kontrakte. Der Bobl-Futures reduziert sich um 9 Ticks auf 117,61 Prozent.

Wichtige Datenveröffentlichungen stehen diese Woche nicht mehr auf der Agenda und so können sich die Marktteilnehmer dem US-Zollthema widmen. Die Frist für den Abschlüsse von Handelsabkommen wurde vom 9. Juli auf den 1. August verlängert, in der Folge erwarten auch die Zinsstrategen der Helaba keine Klarheit in der US-Zollpolitik in den kommenden Wochen. Ob mit der EU bereits bis zum Mittwoch ein Grundsatzabkommen nach britischem Vorbild erreicht werde, bleibe abzuwarten. Trotz der Unsicherheit sei es an den Finanzmärkten bislang nicht zu einem Anstieg der Risikoaversion gekommen.

July 08, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)