EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 690,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'930 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 690,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 691,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 193 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Bei 785,00 CHF markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 580,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,93 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 16,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 17,08 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EMS-CHEMIE am 07.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.02.2026 dürfte EMS-CHEMIE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 20,10 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch