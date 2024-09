Emmi Aktie News: Emmi präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Um 12:28 Uhr sprang die Emmi-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 869,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'111 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Emmi-Aktie bisher bei 869,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 855,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 544 Emmi-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 958,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Emmi-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 820,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 15,50 CHF an Emmi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,80 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Emmi-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Emmi-Aktie in Höhe von 41,81 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch