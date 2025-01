Electronic Arts-Aktie sackt zweistellig ab: Ausblick gesenkt

• Electronic Arts senkt Umsatzprognose• EA Sports FC und Dragon Age verfehlen Erwartungen• Zuversicht für Geschäftsjahr 2026

Am Mittwochabend überraschte Electronic Arts (EA) die Märkte mit der Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für das abgelaufene Quartal und korrigierte dabei auch den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 deutlich nach unten. An der NASDAQ brach die EA-Aktie daraufhin vorbörslich um 12,68 Prozent auf 124,30 US-Dollar ein. Sie liegt damit knapp unter ihrem 52-Wochen-Tief bei 124,92 US-Dollar.

Dragon Age und Fussball schwächeln: Umsatzprognose gesenkt

"EAs ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ging von einem Wachstum der Nettobuchungen für Live-Dienste im mittleren einstelligen Bereich aus. Das Unternehmen erwartet nun jedoch einen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich", schreibt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. Grund für die Senkung der Prognose seien vor allem schwächere Ergebnisse der Videospiel-Franchise "EA Sports FC" und des neuesten Teils der Dragon-Age-Reihe "Dragon Age: The Veilguard". Electronic Arts, das nach dem Verlust der FIFA-Lizenz seine Fussballspiele unter dem Titel "EA Sports FC" auf den Markt bringt, erklärte, dass die Dynamik des Global-Football-Geschäfts zum Ende des dritten Quartals deutlich nachgelassen habe. So habe Global Football nach zuvor zwei Jahren mit zweistelligem Wachstum nun eine Verlangsamung erfahren. Daneben habe Dragon Age im Quartal nur 1,5 Millionen Spieler erreicht und damit rund 50 Prozent weniger als vom Unternehmen erwartet. "Dragon Age und EA SPORTS FC 25 blieben hinter unseren Erwartungen hinsichtlich der Nettobuchungen zurück", wird EA-CEO Andrew Wilson in der Mitteilung zitiert.

Electronic Arts erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025, das am 31. März 2025 endet, nur noch einen Umsatz von 7,0 bis 7,15 Milliarden US-Dollar. Zuvor war das Unternehmen noch von Nettobuchungen zwischen 7,4 und 7,7 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Für das dritte Geschäftsquartal, das am 31. Dezember 2024 endete, prognostiziert der Gaming-Riese Nettobuchungen von rund 2,215 Milliarden US-Dollar. Der GAAP-Nettoumsatz soll bei 1,883 Milliarden US-Dollar liegen, mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,11 US-Dollar. Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel gibt Electronic Arts am 4. Februar bekannt.

Führungskräfte erwarten baldige Rückkehr auf Wachstumspfad

Für die Zukunft bleibt Electronic Arts jedoch optimistisch und erwartet, bald wieder wachsen zu können. "Wir sind weiterhin von unserer langfristigen Strategie überzeugt und erwarten im Geschäftsjahr 2026 eine Rückkehr zum Wachstum, da wir unsere Pipeline umsetzen", so CEO Wilson in der Pressemitteilung. "Wir halten Investitionen für zukünftiges Wachstum weiterhin mit operativer Disziplin in Einklang und bleiben dem langfristigen Finanzrahmen von EA verpflichtet", ergänzte EA-CFO Stuart Canfield. Er verwies zudem darauf, dass EA 2026 neue Titel aus "ikonischen Franchises" auf den Markt bringen werde, die für ein erneutes Umsatzwachstum sorgen sollten.

Redaktion finanzen.ch