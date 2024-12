eBay-Aktie zieht an: Aktienrückkauf wird ausgeweitet

• eBay beweist Vertrauen in eigene Zukunft• Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms genehmigt• Hohe Flexibilität bei der Umsetzung der Rückkäufe

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 konnte eBay seinen Umsatz leicht steigern. Äusserst negativ nahmen die Anleger jedoch zur Kenntnis, dass sich der Gewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal mehr als halbiert hatte.

Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe

Doch nun schickt das Management des Konzerns ein starkes Signal an die Märkte, dass man trotzdem weiterhin grosses Vertrauen in die Zukunft der Online-Handelsplattform hat. So hat das Board of Directors am 12. Dezember beschlossen, das bestehende Aktienrückkaufprogramm nochmals auszuweiten und zwar um weitere drei Milliarden US-Dollar.

Details zu den Rückkäufen hat der Konzern jedoch nicht veröffentlicht. Das Aktienrückkaufprogramm hat keine feste Ablauffrist, was eBay grosse Flexibilität bietet. Der tatsächliche Zeitpunkt und das Volumen der Aktienrückkäufe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Kurs, den Marktbedingungen und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Erweiterung des Rückkaufprogramms ist Teil der fortlaufenden Strategie von eBay, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten: Denn durch die Reduzierung der Anzahl ausstehender Aktien werden der Wert der verbleibenden Aktien sowie der Gewinn pro Aktie erhöht. Zuletzt hatte eBay im Februar ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von zwei Milliarden US-Dollar genehmigt, wodurch sich die Ermächtigung für Aktienrückkäufe zu diesem Zeitpunkt auf 3,4 Milliarden US-Dollar erhöhte. Zum Vergleich: Per 30. Oktober hatte das Online-Handelsunternehmen rund 494 Millionen verwässerte Aktien im Umlauf.

Die eBay-Aktie beendete den Montagshandel an der NASDAQ 0,31 Prozent tiefer bei 63,64 US-Dollar. Am Dienstag geht es vorbörslich aber zeitweise 1,29 Prozent auf 64,46 US-Dollar aufwärts.

Redaktion finanzen.ch