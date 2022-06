Diese drei Aktien könnten laut JPMorgan-Analysten ihren Kurs verdoppeln

• Anleger sorgen sich wegen drohender Rezession• JPMorgan bleibt risikofreundlich• Drei Aktien mit grossem Kurssteigerungspotenzial

Die Inflation in den USA ist jüngst auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren geklettert, was die US-Notenbank zu einer Zinswende veranlasst hat. Für die Währungshüter ist diese Straffung der Geldpolitik jedoch ein Balanceakt, denn höhere Zinsen helfen zwar dabei, die Inflation zu dämpfen, können aber zugleich das Wirtschaftswachstum bremsen. Deshalb kommen nun bei vielen Marktteilnehmern Rezessionsängste auf.

JPMorgan bleibt risikofreundlich

JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic bleibt laut "TipRanks" jedoch optimistisch: "Die Aktienmärkte preisen zu viel Rezession-Risiken ein. Laut unseren Schätzungen wird in den Aktienmärkten der USA und des Euroraums das Risiko einer kurzfristigen Rezession mit etwa 70 Prozent eingepreist […]. Zudem sind wir skeptisch bezüglich der Vorstellung, dass der im April beobachtete Mittelabfluss aus dem Aktienmarkt - der stärkste seit März 2020 - wirklich der Beginn einer langwierigen Phase von Abflüssen war. Deshalb bleiben wir bei unserer risikofreundlichen Haltung", so der Experte.

Wenn keine Rezession eintritt, dann steht den Aktienmärkten eine Erholung bevor, glaubt Kolanovic. Daher sieht er derzeit Chancen für risikobereite Anleger.

ACV Auctions-Aktie

Laut "TipRanks" haben JPMorgan-Analysten auch schon drei Aktien identifiziert, die zuletzt stark eingebrochen sind, die nun aber das Potenzial haben, ihren Kurs im Laufe der nächsten zwölf Monate beinahe zu verdoppeln oder sogar noch mehr zu steigern.

Grosses Potenzial werde etwa bei ACV Auctions gesehen. Das Unternehmen bietet einen digitalen Marktplatz für Grosshandelsauktionen, um den Verkauf von Gebrauchtwagen zwischen Verkäufern und Händlern zu erleichtern. Der digitale Marktplatz ist über mehrere Plattformen zugänglich, darunter mobile Apps, das Internet und direkt über die Integration von APIs (Application Programming Interface).

ACV Auctions ist Ende März 2021 an die Börse gegangen und hat seitdem rund zwei Drittel an Börsenwert eingebüsst, was stark damit zusammenhängt, dass sich die Nettoverluste des Unternehmens in den letzten Quartalen vergrössert haben. Trotzdem ist man bei JPMorgan zuversichtlich bezüglich ACV, zum einen weil sich das Unternehmen durch deutliche Umsatzzuwächse auszeichnete, zum anderen weil die Verluste nur deshalb zustande gekommen seien, weil ACV klug in Technologie und Tools investiert habe, die zur Verbesserung der Service-Qualität dienen. ACV arbeite daran, Marktanteile zu gewinnen, dies sollte sich auszahlen, wenn sich der Markt schliesslich erholen wird. JPMorgan-Analyst Rajat Gupta hat die ACV-Aktie deshalb mit einem Overweight-Rating und einem beachtlichen Kursziel von 15,00 US-Dollar (Schlusskurs vom 06.06.2022: 8,58 US-Dollar) versehen.

Boot Barn Holdings-Aktie

Auch für Boot Barn Holdings hebt JPMorgan den Daumen. Der Lifestyle-Einzelhändler vertreibt sowohl in seinen Einzelhandelsgeschäften als auch mittels E-Commerce Western- und Arbeitsschuhe, Bekleidung und Accessoires wie beispielsweise Cowboyhüte, Gürtel und Westernschmuck.

Das Unternehmen konnte dank der Aufhebung der Corona-Beschränkungen in den letzten Quartalen beständige Umsatzzuwächse erzielen. So kletterte etwa im jüngsten Quartal der Umsatz um 48 Prozent und der Nettogewinn sogar um 81 Prozent. Trotz dieser guten Zahlen hat die allgemein schlechte Stimmung am Aktienmarkt den Aktienkurs seit Jahresbeginn um rund ein Drittel nach unten gedrückt.

Nach Meinung von JPMorgan-Analyst Matthew Boss eröffnet dies Einstiegschancen für Anleger. Positiv sieht er unter anderem das differenzierte Produktangebot von Boot Barn Holdings in einem Nischenmarkt sowie die niedrigen Fixkosten. Vor diesem Hintergrund vergab Boss ein Overweight-Rating und ein Kursziel von 171,00 US-Dollar (Schlusskurs vom 06.06.2022: 84,96 US-Dollar).

SpringWorks Therapeutics-Aktie

Grosses Kurspotenzial sieht JPMorgan zudem bei SpringWorks Therapeutics. Das biopharmazeutische Unternehmen erwirbt und entwickelt Medikamente für Patienten, die an seltenen Krankheiten und Krebs leiden. Noch befinden sich die Produktkandidaten in der klinischen Phase, jedoch ist Analyst Anupam Rama bezüglich einiger Studien optimistisch.

Da die SpringWorks Therapeutics-Aktie jedoch seit Jahresbeginn rund zwei Drittel ihres Werts eingebüsst hat, sieht Rama nun eine günstige Kaufgelegenheit gekommen. Er vergab für das Papier ein Overweight-Rating sowie ein Kursziel von 98,00 US-Dollar (Schlusskurs vom 06.06.2022: 21,72 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.