Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 15,49 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 19'122 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4'424'828 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Am 23.10.2024 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

