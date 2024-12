Clariant Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Clariant

Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,54 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'704 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 10,54 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 124'553 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,04 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2024 bei 10,46 CHF. Abschläge von 0,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,442 CHF belaufen. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 0,13 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Clariant die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,847 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch