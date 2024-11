Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 04:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 210,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 15'508 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,50 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'071 Bossard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,91 CHF je Bossard-Aktie.

Die Bossard-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bossard rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,18 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch