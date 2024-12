Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit Abschlägen

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 194,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 15'704 Punkten liegt. Bei 194,80 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,00 CHF. Bisher wurden heute 1'765 Bossard-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,85 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 4,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,04 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch