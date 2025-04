Nach starken Novartis-Zahlen: Dow stärker -- SMI und DAX schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen wenig verändert

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Grün.

Der SMI blieb nach einem freundlichen Start auch im Handelsverlauf auf grünem Terrain und schloss 0,32 Prozent höher bei 12'066,69 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI (Schluss: +0,35 Prozent bei 16'387,77 Punkten) und SLI (+0,24 Prozent bei 1'951,17 Punkten) zeigten sich fester.

Am Schweizer Aktienmarkt hielt der Aufwärtstrend an. Der Leitindex verzeichnete damit die fünfte positive Sitzung in Folge zu. Die Stimmung der Anleger habe sich aufgehellt, hiess es am Markt. Grund dafür sind Signale der US-Regierung, wonach das Land mit mehreren anderen Staaten eine grundsätzliche Einigung über ein Handelsabkommen erzielen sollte. Zudem berichteten Medien über ein Einlenken des US-Präsidenten Donald Trumps in Sachen Zölle für die Autoindustrie - mit Erleichterungen. Die "Zollsuppe" dürfte letztlich nicht so heiss gegessen werden wie befürchtet, sagte ein Händler. Allerdings seien sich die Marktteilnehmer der "höchst volatilen Meinungsfindung Trumps" bewusst.

Vor den vielen Unternehmens- und Konjunkturzahlen in dieser Woche verhielten sich die Anleger ohnehin vorsichtig, hiess es weiter. Positiv sei, dass am Berichtstag neben dem Marktschwergewicht Novartis auch andere Unternehmen im In- und Ausland erfreuliche Ergebnisse für das Anfangsquartal veröffentlicht hätten. Dies stütze den Gesamtmarkt entsprechend auch.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag ebenfalls mit Gewinnen.

Der DAX blieb nach einer freundlichen Eröffnung auf grünem Terrain und beendete den Handel 0,69 Prozent stärker bei 22'425,83 Punkten.

Gut aufgenommene Quartalsberichte haben dem DAX am Dienstag frischen Schwung verliehen. Im Fokus stand auch das GfK-Konsumklima, das die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland widerspiegelt. Es blieb zwar trüb, hellte sich aber etwas auf und fiel damit besser aus als befürchtet.

Berichte des "Wall Street Journal" und der Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump in Sachen Zölle für die Autoindustrie stützten die gute Stimmung zusätzlich. Hier soll es nun Erleichterungen geben. "Die Märkte quittieren den Schritt mit Erleichterung - doch der Rückspul-Knopf allein reicht nicht, um verloren gegangenes Vertrauen zu ersetzen", merkten die Experten von Index-Radar dazu an.

WALL STREET

Der US-Leitindex kann am Dienstag zulegen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem minimalen Plus von 0,02 Prozent bei 40'233,98 Zählern und vergrössert dieses im weiteren Handelsverlauf deutlich.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zieht zeitweise an, nachdem er schon zum Start um 0,55 Prozent auf 17'270,76 Punkte gefallen war.

Ausgerechnet schwache Konjunkturdaten helfen, die Wall Street am Dienstag im Verlauf nach oben zu hieven. Sowohl die Anzahl der offenen Stellen (Jolts) als auch das Verbrauchervertrauen zeigen Schwäche, befeuern damit aber Zinssenkungsspekulationen. Die Stimmung unter US-Verbrauchern hat sich im April deutlicher als ohnehin befürchtet abgeschwächt.

Stützend wirkt zudem die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump im Zollstreit etwas zurückrudert: Es werde erwartet, dass der Präsident die Belastung für Autohersteller etwas abschwäche, heisst es. Mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, dass die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen hinzu addiert würden. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

Daneben nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigten sich am Dienstag wenig bewegt.

In Tokio waren am Vortag Gewinne zu sehen: Der Nikkei 225 legte am Montag 0,38 Prozent auf 35'839,99 Punkte zu und befand sich am Dienstag im Feiertag.

Kaum verändert präsentierte sich unterdessen der Markt auf dem chinesischen Festland: Dort verlor der Shanghai Composite zuletzt marginale 0,05 Prozent und schloss bei 3'286,66 Punkten.

In Hongkong gewann der Hang Seng unterdessen 0,16 Prozent und ging bei 22'008,11 Zählern in den Feierabend.

An den Börsen in Ostasien setzten sich die überwiegend positiven Tendenzen am Dienstag fort. Unterstützung kam dabei auch aus den USA, wo die Indizes zwischenzeitliche Verluste wettmachen konnten und letztlich nahezu unverändert aus dem Handel gingen.

An den chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong herrschte weiterhin wenig Bewegung. Marktteilnehmer führten dies auf die abwartende Haltung zurück: Erwartet werden neue Konjunkturmassnahmen Pekings, nachdem das jüngste Politbüro-Treffen keinen erhofften "grossen Wurf" gebracht hatte. Zudem werden im weiteren Wochenverlauf wichtige Konjunkturdaten erwartet, die Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage geben könnten.

Im US-chinesischen Handelsstreit gab es unterdessen keine neuen Entwicklungen. Laut Einschätzung der Nomura-Ökonomen sind etwa 2,2 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts direkt von US-Zöllen betroffen. Dies könnte kurzfristig einen Rückgang des chinesischen BIP um rund 1,1 Prozent bedeuten - möglicherweise sogar mehr, da der Schock auch andere Wirtschaftssektoren erfassen dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires