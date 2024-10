Fallende Ölpreise stützen: SMI und DAX höher erwartet -- Nikkei legt zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Start in den Montagshandel steigen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,39 Prozent stärker bei 12'226 Punkten. Am Freitag hatte er sich 0,09 Prozent im Plus bei 12'184,00 Punkten ins Wochenende verabschiedet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen 0,08 Prozent höher bei 16'205,59 Einheiten bzw. 0,02 Prozent fester bei 1'983,50 Stellen aus dem Handel.

Die heimische Aktienmarkt dürfte mit Aufschlägen in die neue Woche starten. Der starke Einbruch der Ölpreise stützt die Stimmung. "Der Einbruch bremst die Spekulation auf einen erneuten Auftrieb der Inflation", so ein Marktteilnehmer. Nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" in der Nacht von Freitag auf Samstag die iranischen Ölanlagen verschont hatte, fallen die Ölpreise um etwa 5 Prozent und testen die Tiefststände von der Monatsmitte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Montag höher erwartet.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,33 Prozent auf 19'528 Punkte. Am Freitag ging er schliesslich 0,11 Prozent höher bei 19'463,59 Punkten in den Feierabend.

Nach seiner schwachen Vorwoche dürfte der DAX am Montag etwas höher in den Handel gehen. Allzu viel Bewegung zeichnet sich gleichwohl in einer von der Berichtssaison geprägten Woche noch nicht ab. Vor allem in den USA stehen im Wochenverlauf Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne wie Amazon, Apple und Microsoft auf der Agenda, während die in der nächsten Woche anstehende US-Präsidentschaftswahl für etwas Zurückhaltung sorgen dürfte.

Nachgelassen hat derweil die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost. Am Wochenende hatte Israel zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, dieser war aber weniger umfangreich ausgefallen als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones schloss 0,61 Prozent tiefer bei 42'114,40 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,56 Prozent auf 18'518,61 Zähler zu.

Insgesamt sorgten die nahenden US-Wahlen bei den Aktien-Anlegern für Unsicherheit. Die Renditen am Anleihenmarkt hatten im Wochenverlauf zwischenzeitlich deutlich zugelegt, kamen dann aber wieder etwas zurück.

Quartalszahlen gab es zum Wochenausklang unter anderem von Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive und dem Spezialist für Datenspeicherlösungen Western Digital. Im Modesektor rückten Capri Holdings in den Fokus der Anleger, weil eine Richterin den geplanten Verkauf an Tapestry stoppte und auf Wettbewerbsbedenken verwies.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es zu Wochenbeginn aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,82 Prozent bei 38'605,53 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,34 Prozent auf 3'311 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil um 0,15 Prozent fester bei 20'622 Zählern.

Feste Kurse in Japan und ansonsten wenig Bewegung kennzeichnen das Börsengeschehen am Montag in Asien. In Japan droht nach dem Wahlausgang, bei dem die regierende LDP-Partei die Mehrheit im Parlament verfehlte, eine Periode politischer Unsicherheit. Dies könnte die Notenbank dazu veranlassen, einen weniger falkenhaften Kurs zu fahren - in der Folge wertet der Yen auf das niedrigste Niveau seit rund drei Monaten ab. Der schwache Yen wiederum befeuert die japanische Börse.

In China könnten in dieser Woche Einkaufsmanageindizes Aufschluss darüber geben, ob die Stimmung in der Wirtschaft bereits von den Stimuli der Regierung und den geldpolitischen Lockerungen der Notenbank beeinflusst worden ist.Die chinesische Zentralbank führt nun wie bereits avisiert ein neues geldpolitisches Instrument zur Sicherung der Liquidität des Bankensystems ein. Die Gewinne in der Industrie sind derweil im September eingebrochen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires