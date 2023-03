SMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart zulegen.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Gewinnzone.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schlossen am Freitag nach einem bereits tieferen Start mit roten Vorzeichen: Der SPI ging 0,93 Prozent tiefer bei 13'938,74 Punkten aus dem Geschäft, der SLI verlor sogar 1,25 Prozent auf 1'680,34 Einheiten.

Mit einer festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zum Wochenauftakt. Gestützt wird die Stimmung von den Vorlagen aus den USA: Dort haben die grossen Indizes am Freitag ihre anfängliche Schwäche wettgemacht und im Plus geschlossen. Dabei hat nun auch der breite US-Markt seine Relative Schwäche beendet und deutlich zugelegt. In Asien handeln die Börsen am Morgen in engen Grenzen uneinheitlich. Von der Devisen- und Zinsseite ist es ruhig. Impulse dürften zunächst vom ifo-Geschäftsklimaindexes ausgehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag Boden gut machen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich im Plus.

Positive Impulse kommen dabei von den New Yorker Börsen, die am Freitag nahe ihres Tageshochs aus dem Handel gegangen waren. Eine Entspannung im US-Bankensektor hatte den US-Aktien am Freitag nach einem schwächeren Auftakt noch ins Plus verholfen. Möglich also, dass sich nun auch in Europa Finanzwerte etwas erholen, nachdem dort am Freitag wieder eine Verkaufswelle über sie geschwappt war. Mittlerweile fand sich zudem ein Käufer für die Silicon Valley Bank, deren Fall die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst hatte, die dann durch die Probleme der Credit Suisse verschärft worden waren. Vor einer Woche hatte dann die UBS die Credit Suisse in einer Notfallrettung übernommen. Börsianer wollen aber noch keine Entwarnung geben. Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel könnte der DAX trotz der Indikation über der Marke von 15'000 Punkten weiter sehr volatil bleiben. "Schwelende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise und der nun wieder unsicherer gewordenen Geldpolitik werden den deutschen Leitindex auch zu Wochenbeginn im Würgegriff halten", so der Experte. Im Fokus stehe der ifo-Geschäftsklimaindex, der am Vormittag veröffentlicht wird.

WALL STREET

Die US-Märkte überschritten im späten Freitagshandel noch knapp die Nulllinie.

Der Dow Jones ging ebenso wie der NASDAQ Composite etwas tiefer in die Sitzung. Zunächst verblieben beide Indizes im Minus, doch in den späten Handelsstunden tasteten sie sich an die Nulllinie heran. Letztlich schlossen sie knapp in der Gewinnzone: Der Dow Jones verzeichnete letztlich ein Plus von 0,41 Prozent auf 32'237,53 Zähler, der NASDAQ Composite verabschiedete sich bei 11'823,96 Punkten (plus 0,31 Prozent) ins Wochenende.

Der US-Bankensektor bereitet den Anlegern nach wie vor Sorgen. Dennoch gelang es der Wall Street und auch den technologielastigen NASDAQ-Börsen am Freitag, ihre Auftaktverluste deutlich zu verringern oder sogar wettzumachen. Die Konjunkturdaten fielen gemischt aus. So sanken die Aufträge für langlebige Güter überraschend, während die Stimmungsdaten für die Industrie und Dienste (PMI) von S&P Global besser ausfielen als erwartet.

Am Donnerstag hatte US-Finanzministerin Janet Yellen ihre Bereitschaft erklärt, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen. Am Tag zuvor hatte sie einer "pauschalen" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems eine Absage erteilt. Die Unsicherheit hält indes weiter an: So bleibt der über die US-Notenbank Fed gedeckte Liquiditätsbedarf der Banken vergleichsweise hoch.

Dabei legte das Volumen bei dem neuen Programm (Bank Term Funding Program) im Vergleich zur vergangenen Woche stark zu. Dieses Programm wurde erst jüngst im Zuge des Zusammenbruchs der kalifornischen Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank von der US-Notenbank geöffnet.

ASIEN

Die Märkte in Asien präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,44 Prozent höher bei 27'506,95 Punkten.

Auf dem chinesischen verliert der Shanghai Composite dagegen 1,05 Prozent auf 3'231,28 Punkte. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,51 Prozent auf 19'815,03 Zähler ab.

Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires