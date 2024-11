Nach Zolldrohungen durch Donald Trump: SMI mit Verlusten -- DAX-Anleger in Verkauflaune -- Börsen in Asien schliessen mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel mit Verlusten.

Der SMI startete 0,58 Prozent tiefer bei 11'609,92 Punkten und bleibt im Verlauf in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: -0,58 Prozent bei 15'480,65 Punkten) und SLI (Start: -0,56 Prozent bei 1'919,03 Zählern) zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer.

Nach den Verlusten zum Wochenstart zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag mit negativen Vorzeichen. "Die Marktteilnehmer wurden zum Wochenbeginn doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", kommentiert ein Händler die aktuelle Stimmung. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat verlauten lassen, dass die USA Strafzölle gegen Mexico, Kanada und China erheben werden.

"Damit sind die Vorstellungen vieler Marktteilnehmer zunichte gemacht worden, dass die Handelspolitik der USA gemächlicher ausfallen würde", sagt der Börsianer weiter. Damit konfrontiere Trump die Amerikaner gleich zum Amtsantritt mit stark steigenden Konsumsteuern, fasst ein Stratege die Kehrseite der geplanten Zölle zusammen. Nun frage man sich, welche Länder als nächstes in den Fokus der USA rücken könnten. Auf Datenseite wiederum steht erst nach Börsenschluss das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel nach.

Der DAX verlor zum Auftakt 0,49 Prozent auf 19'309,16 Punkte und bleibt auch im Verlauf in der Verlustzone stecken.

Wegen neuer Zollsorgen gibt der DAX seine Vortagsgewinne am Dienstag wieder ab. Damit begibt er sich wieder mehr in Richtung der 19'000-Punkte-Marke statt des bisherigen Rekordes von 19'674 Punkten, dem er sich am Montag bis auf gut 200 Punkte genähert hatte. Nachdem zu Wochenbeginn etwas Erleichterung herrschte wegen der Nominierung des künftigen US-Finanzministers sorgen die politischen Pläne von Donald Trump am Dienstag wieder für Gegenwind. Der designierte US-Präsident hat hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das werde er an seinem ersten Amtstag, am 20. Januar, als eine seiner ersten Anordnungen durchsetzen, kündigte er auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social an.

WALL STREET

Die Wall Street setzte ihre Rekordjagd auch in der neuen Woche fort.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Verlauf aus und schloss 0,99 Prozent stärker bei 44'736,14 Punkten. Dabei erreicht er bei 44'815,67 Punkten eine neue Bestmarke.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite blieb nach einem freundlichen Handelsauftakt in grünem Terrain und wies zur Schlussglocke einen Zuwachs um 0,27 Prozent bei 19'054,84 Zählern aus.

Die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister hat am Montag die zuletzt ins Stocken geratene Rally der US-Börsen neu angeheizt. Dass der künftige US-Präsident Donald Trump den 62-jährigen Bessent zum nächsten Finanzminister ernennen und ihm damit eine Schlüsselposition in seiner zweiten Regierungszeit einräumen will, sorgte für Risikolaune.

Marktbeobachter verwiesen vor allem darauf, dass Bessent für eine Senkung des Haushaltsdefizits auf drei Prozent plädiert. Zudem strebt er laut dem Marktstrategen Kenneth Broux von der Société Générale ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von drei Prozent an, was durch Deregulierung und die Förderung von täglich zusätzlich drei Millionen Barrel Rohöl erreicht werden soll. Scott Bessent ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group und war zuvor Chief Investment Officer der Investmentfirma Soros Fund Management des prominenten Investors George Soros.

ASIEN

Die Börsen in Fernost gaben am Dienstag mehrheitlich nach.

In Tokio konnte der Leitindex Nikkei 225 nicht an seine Gewinnserie anknüpfen und verlor schlussendlich 0,87 Prozent auf 38'442,00 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es zeitweise nach oben, am Ende siegten aber doch die Bären: Der Shanghai Composite ging mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 3'259,76 Punkten in den Feierabend.

Der Hang Seng rettete unterdessen ein marginales Plus von 0,04 Prozent in den Feierabend und schloss bei 19'159,20 Punkten.

Auf das Sentiment in der Region drückten Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump , zusätzliche Zölle gegen Mexiko, Kanada und China zu erheben. Am Markt schürte dies Sorgen vor einem verschärften Handelskonflikt mit den USA.

In einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Trump, dass er am ersten Tag seiner Präsidentschaft für alle Produkte aus Mexiko und Kanada die in die USA eingeführt werden, einen Zoll von 25 Prozent erheben werde. In einem separaten Beitrag fügte er hinzu, dass er einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Produkte erheben werde, die aus China in die USA importiert werden.

Das belastete auch in Japan, wo die Besorgnis vor US-Zöllen vor allem auf Exportwerte wie den Autosektor drückte. An den chinesischen Börsen konnten die Anleger die Drohungen Trumps ebenfalls nicht dauerhaft zur Seite schieben. Dennochb herrsche eine leicht positive Grundhaltung: Marktteilnehmer verweisen auf die Erwartung, dass Peking weitere Stimulierungsmassnahmen im Dezember ankündigen könnte, um die maue Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln und die Auswirkungen möglicher höherer Zölle abzufedern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires