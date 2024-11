SMI und DAX freundlich erwartet -- Nikkei 225 zum Wochenstart fester

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag freundlich erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich bei 11'745 Punkten um 0,18 Prozent höher. Am Freitagschloss der Index mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 11'716,50 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Freitagshandel ebenfalls fester. Der SPI schloss mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent bei 15'596,91 Punkten. Der SLI gewann letztendlich 1,11 Prozent auf 1'931,68 Zähler.

Der heimische Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit Kursgewinnen eröffnen und damit den guten internationalen Vorgaben folgen. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Freitag quasi auf seinem Tageshoch aus dem Handel gegangen und in Asien gab es am Morgen verbreitet Gewinne, angeführt von den Leitindizes aus Japan und Südkorea. China und Hongkong waren dort negative Ausnahmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen festeren Start in den Montagshandel zu.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,57 Prozent auf 19'411 Punkten. Am Freitag verzeichnete der DAX einen Gewinn von 0,92 Prozent bei 19'322,59 Zählern.

Mit einem freundlichen Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer am Montagmorgen. "Der Dow treibt den DAX", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die günstigen Vorlagen der Wall Street. In Asien notieren die Börsen mit Ausnahmen der chinesischen Märkte ebenfalls tendenziell fester. "Auf die Dauer kann sich Europa nicht von der festen Wall Street abkoppeln", so ein Marktteilnehmer. Die starke Divergenz seit der Wahl sollte sich nun zumindest teilweise normalisieren, sagt er.

Im Blick steht am Vormittag der ifo-Geschäftsklima-Index. Erwartet wird ein Rückgang auf 86,1 von 86,5.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende weiter bergauf.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und legte letztlich um 0,97 Prozent auf 44'296,51 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte wechselte nach einem wenig veränderten Start mehrmals die Richtung und schloss letztlich um 0,16 Prozent höher bei 19'003,65 Zählern.

Der sogenannte "Trump Trade" - also die Kauflaune seit der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten - scheint weiterhin zu ziehen. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen hat die anschliessende Erholung die nach seinem Sieg erreichten Rekordmarken wieder in Blickweite gerückt. So fehlen dem Dow dank seiner jüngsten Kursgewinne nur noch rund 0,4 Prozent zu seiner Bestmarke von 44.486 Punkten.

Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima belegte, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im November laut endgültigen Daten weniger als erwartet aufgehellt hat. Zudem fiel der Einkaufsmanagerindex für die Industrie schlechter als erwartet aus. Die Stimmung bei Dienstleistern war hingegen besser als von Experten vorhergesagt. Gleichzeitig erscheint der Spielraum der US-Notenbank Fed für weitere Leitzinssenkungen zur Ankurbelung der Wirtschaft begrenzt. Denn die von Trump geplanten Einfuhrzölle könnten die Inflation wieder in die Höhe treiben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 1,30 Prozent auf 38'780 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,22 Prozent auf 3'260 Punkte nach.

Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 0,29 Prozent auf 19'175 Einheiten.

Gestützt wird die Stimmung in Japan von positiven Vorgaben der Wall Street. Hier hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten die Börsen am Freitag nach oben gezogen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten deuteten auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft hin, hiess es aus dem Markt.

Am chinesischen Markt zeigt man sich weiter von den von Peking bisher aufgelegten Stimulierungsmassnahmen enttäuscht, heisst es. Diese seien bislang nicht ausreichend, um die maue Wirtschaftsentwicklung anzukurbeln. Auch die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump trübt weiter die Stimmung.

Die chinesische Zentralbank hat indessen die einjährige mittelfristige Kreditfazilität unverändert bei 2,00 Prozent belassen. Dem Finanzsystem wurde jedoch Liquidität in Milliardenhöhe entzogen. In den vergangenen Monaten hätten die chinesischen Behörden den siebentägigen Reverse-Repo-Satz der People's Bank of China wieder zum wichtigsten Leitzins gemacht. Der Abzug von Bargeld über das MLF-Instrument erleichtere die Umstellung, so Ökonomen. Die Zentralbank werde ihre Lockerungsmassnahmen aber wahrscheinlich fortsetzen, um die Kreditnachfrage anzukurbeln und die Finanzmärkte wieder zu beleben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires