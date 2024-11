SMI & DAX starten fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt den letzten Handelstag der Woche positiv.

Der SMI hat die Sitzung 0,54 Prozent höher bei 11'653,97 Einheiten begonnen und steigt auch weiterhin. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls fester, nachdem sie 0,51 Prozent höher bei 15'501,66 Punkten bzw. 0,60 Prozent stärker bei 1'921,85 Zählern gestartet sind.

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenschluss mehrheitlich an. Damit kann der SMI nicht nur an seine positive Vortagestendenz anknüpfen. Auf Wochensicht zeichnet sich damit nach vier Minuswochen in Folge erstmals wieder ein freundlicher Wochenverlauf ab.

Im Tagesverlauf rücken zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA in den Fokus. In Japan ist der Service-PMI am Morgen bereits in positives Terrain vorgedrungen. Wie die Helaba in einem Morgenkommentar schreibt, sollten die Erwartungen bei den europäischen Stimmungsindikatoren nicht zu hochgesteckt werden. "Für Unmut sorgt neben der politischen Krise in Deutschland die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA." Befürchtete Handelsbeschränkungen liessen kaum Konjunkturoptimismus aufkommen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel fester.

Der DAX startete die Sitzung 0,49 Prozent höher bei 19'240,23 Zählern und macht auch im Anschluss Gewinne.

Der DAX bewegt sich fester in das Wochenfinale. Damit dürfte er seinen Abstand zur Marke von 19.000 Punkten, die in dieser Woche mehrfach in Gefahr geraten war, nur unwesentlich vergrössern. Trotz des positiv erwarteten Auftakts steuert der DAX immer noch auf ein 0,3 Prozent hohes Wochenminus zu. Damit bleibt der November durchwachsen und ohne eine vorgezogene Jahresendrally. Der MDAX kommt mit einem gut zwei Prozent hohen Abschlag auf eine schlechtere Wochenbilanz. Die Vorgaben sind am Freitag positiv, denn in den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, ausser in China.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones gewann zum Start bereits leicht hinzu und stieg auch anschliessend. Letztlich ging es 1,06 Prozent auf 43'870,35 Punkte hinzu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil ebenso höher. Nachdem er anschliessend ins Minus fiel, stieg er im weiteren Verlauf wieder leicht an und ging letztlich 0,03 Prozent höher bei 18'972,42 Zählern aus dem Handel.

Die US-Aktienmärkte legten am Donnerstag nach dem Quartalsbericht von NVIDIA zum Börsenstart zu. Das weltweit wertvollste Unternehmen hatte am Vortag nach Börsenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt, aber einen als eher defensiv charakterisierten Ausblick auf das laufende Jahresviertel gegeben. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche unerwartet, während der Philly-Fed-Index November entgegen den Prognosen sank.

Wie zu Wochenbeginn schon einmal erlebt, sorgt die Entwicklung im Ukraine-Krieg für etwas Verunsicherung und Risikoscheu. Russland hat erstmalig im Krieg gegen die Ukraine eine Interkontinentalrakete eingesetzt. Diese kann grundsätzlich auch Nuklearsprengköpfe transportieren. Der Einsatz dürfte eine Antwort auf den jüngsten Einsatz von US-Atacms-Mittelstreckenraketen sowie britischen Storm Shadow-Raketen durch die Ukraine sein. Nach den Atacms-Angriffen hatte Russland seine Nuklearwaffendoktrin geändert und behält sich nun vor, auf einen konventionellen Raketenangriff mit Atomwaffen zu reagieren.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,68 Prozent höher bei 38'283,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 3,06 Prozent auf 3'267,19 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong fiel schlussendlich um 1,89 Prozent auf 19'229,97 Stellen.

Zweigeteilt zeigte sich die Börsenlandschaft in Ostasien im Handelsverlauf am Freitag.

In Hongkong und Schanghai waren die Indizes wenig verändert gestartet, knickten dann im Handelsverlauf aber nach unten ab. Mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in China dürften nach Einschätzung von Moody's Stimuli der Regierung zwar für Erleichterung sorgen, eine Wachstumsverlangsamung 2025 sei dennoch nicht auszuschliessen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires