SMI freundlich erwartet -- DAX vor festerem Start -- Nikkei klar in Rot

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Markt dürften sich am Dienstag aus ihrer Deckung wagen.

Der SMI wird mit festeren Notierungen erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften zum Handelsauftakt ebenfalls zulegen.

Nach den Abgaben zu Wochenbeginn dürfte die heimische Börse am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Weiter im Blick steht die Entwicklung an den Anleihemärkten. Die Zinssenkungsfantasie hat leichte Risse bekommen, was sich in steigenden Renditen und einem schwächeren Euro bemerkbar macht. Beobachter warnen, dass die US-Notenbank angesichts der soliden US-Konjunktur auf der kommenden Sitzung Anfang November die Zinsen vielleicht doch nicht weiter senken wird. Für etwas Zurückhaltung sorgt auch die unsichere Lage im Nahen Osten, insbesondere die Frage, in welcher Form Israel auf den jüngsten Raketenangriff des Irans reagieren wird. Die Krise im Nahen Osten ist einer der Gründe für den andauernden Rekordlauf des Goldpreises.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit moderaten Gewinnen erwartet.

Der DAX verbucht im vorbörslichen Geschäft Zuwächse.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag auf seinem Weg zu den 20'000 Punkten zunächst wieder etwas Boden gut machen - angetrieben von Kursgewinnen des Schwergewichts SAP nach der Zahlenvorlage am Vorabend. Dem bisherigen Rekord aus der Vorwoche von knapp 19'675 Punkten kommt der Leitindex damit wieder näher. Der DAX trotzt durchwachsenen internationalen Vorgaben, denn an der wegweisenden Wall Street endete der Handel verhalten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones startete etwas tiefer in den Tag und gab auch weiterhin nach. Letztendlich notierte er 0,80 Prozent leichter bei 42'931,46 Punkten.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite ging es anfänglich ebenfalls nach unten. Anschliessend pendelte er nahe der Nulllinie hin und her. Zum Ende des Handelstag zeigte er sich schlussendlich 0,27 Prozent höher bei 18'540,00 Einheiten.

Nachdem der Dow Jones in der letzten Woche mehrmals neue Höhen erklomm, gönnte er sich am Montag zunächst eine Atempause. Angesichts der Zahlenflut, die in dieser Woche ansteht, könnten Anleger Gewinne einstreichen wollen. Die UBS sieht im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA am 5. November eine unangenehme Zeit voraus: "Das Rennen bleibt zu eng, um eine Prognose für den Ausgang zu wagen", zitierte die Deutsche Presse-Agentur die Strategen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit dürfte es vermehrt zu Kursschwankungen kommen.

ASIEN

An den Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt derzeit um 1,37 Prozent nach auf 38'419,79 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite um 0,19 Prozent zulegen auf 3'274,21 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong steigt unterdessen um 0,12 Prozent an auf 20'502,49 Punkte.

Die chinesischen Börsen werden am Dienstag mit Verspätung von der Zinssenkung der chinesischen Zentralbank gestützt. Nachdem die Zinssenkung der People's Bank of China (PBoC) am Montag noch verpufft war, weil sie so erwartet worden war, wird sie nun positiv aufgenommen. Denn sie zeuge von der Entschlossenheit der PBoC, die heimische Wirtschaft anzukurbeln, so die Analysten von Nomura. Sie schätzen, dass Peking Wirtschaftsstimuli im Volumen von 2 bis 3 Billionen Yuan (ca. 260 bis 390 Milliarden Euro) beschliessen wird.

Derweil veranlasst in Tokio die anstehende Parlamentswahl in Japan die Anleger zum Rückzug aus Aktien. Selbst der etwas schwächere Yen, der normalerweise die Aktien exportorientierter Unternehmen stützen sollte, vermag den Fall des Index nicht zu bremsen. Der Yen gibt nach Angaben von Händlern nach, weil Anleger zweifelten, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinsen weiter erhöhen könne. Die nächste Zinssitzung der BoJ findet noch im Oktober statt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires