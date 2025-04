Zollstreit im Blick: SMI unter Druck -- DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt fährt am Dienstag zunächst Verluste ein.

Der SMI tendiert zum Handelsstart in Rot.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI geben zum Auftakt ebenfalls nach.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag nach den Osterfeiertagen tiefer. Die Vorgaben aus den USA sind negativ. Dort haben die Attacken von Präsident Donald Trump gegen Notenbankchef Jerome Powell die Anleger verunsichert und die Kurse belastet. Trump forderte abermals eine Zinssenkung und bezeichnete Powell als "Mr. Zu Spät" sowie einen "grossen Loser", weil dieser die Zinsen wegen grossen Inflationsrisiken vorerst nicht senken will. Zudem will Trump prüfen, wie er Powell aus dem Amt drängen könnte. Dies weckt Sorgen bezüglich der zukünftigen Unabhängigkeit der US-Notenbank und sorgt so neben den Zöllen für zusätzliche Unsicherheit.

Die Entwicklungen im Zollstreit bleiben auch mit Blick auf China und auf eine mögliche Einigung mit der EU im Fokus der Anleger. In dieser Woche findet in Washington zudem die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank sowie ein Treffen der G20-Finanzminister statt. Den Markt bewegen könnten auch neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Hierzulande dürfte allerdings die geplante Fusion der beiden Versicherungsgruppen Baloise und Helvetia zunächst im Zentrum stehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schwächelt.

Der DAX verbuchte zum Ertönen der Startglocke Abgaben von 0,26 Prozent auf 21'150,54 Punkte. Im weiteren Verlauf fällt er noch etwas weiter ins Minus.

Die fortgesetzten politischen Kapriolen der neuen US-Regierung belasten am Dienstag nach Ostern auch die europäischen Börsen. Eine Attacke des US-Präsidenten Donald Trump auf Notenbankchef Jerome Powell hatte am Ostermontag für starke Verluste an den New Yorker Börsen gesorgt.

"Der deutsche Leitindex befindet sich nach wie vor in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägtem Marktumfeld", schrieb am Morgen Chartexperte Martin Utschneider von Finanzethos. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung gingen die Blicke der Anleger wieder in Richtung der 21'000-Punkte-Marke. Eine Rückkehr der Volatilität dürfe nicht ausgeschlossen werden.

Trump forderte abermals eine Zinssenkung und bezeichnete Powell als "Mr. Zu Spät" sowie einen "grossen Loser", weil dieser die Zinsen wegen grossen Inflationsrisiken vorerst nicht senken will. Mit der Sorge, dass Trump versuchen könnte, Powell aus dem Amt zu drängen, bringt der US-Präsident noch mehr Unsicherheit unter die bereits von seiner Zollpolitik geplagten Anleger.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende deutlich unter Druck geraten.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 2,48 Prozent bei 38'170,41 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete die Sitzung bei 15'870,90 Zählern um 2,55 Prozent schwächer.

Wie bei anderen Anlageklassen auch sorgten Erwägungen der amerikanischen Regierung, die Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zu betreiben, für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump hatte sich mehrfach über die Weigerung der Federal Reserve beschwert, die Zinsen zu senken.

Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken von politischen Einflüssen sei wirklich wichtig für deren Arbeit, betonte Chicagos Fed-Präsident Austan Goolsbee in einer Reaktion am Sonntag.

ASIEN

Die asiatischen Märkte finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 34'220,60 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent auf 3'301,01 Zähler zu.

Der Hang Seng in Hongkong steigt um 0,47 Prozent an auf 21'496,32 Stellen.

Zuletzt wurde der Markt von der ersten Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA gestützt. US-Präsident Donald Trump sprach von grossen Fortschritten und weckte damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden kann. Die Gespräche zwischen Japan und den USA über Zölle dürften nach Einschätzung von Analyst Katsuhiko Aiba von Citi bald zu einer Einigung führen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Gespräche innerhalb der 90-tägigen Frist für reziproke Zölle zu einem Ergebnis führten. Auch China soll laut Berichten jüngst Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben, wenn auch unter Bedingungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires