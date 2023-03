Vor Fed-Entscheid: SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen deutlich fester

SCHWEIZ

Anleger in Zürich dürften am Mittwoch zugreifen.

Der SMI legt vorbörslich zu.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften mit positiver Tendenz in den Handel starten.

Die Stimmung an den europäischen Börsen dürfte positiv bleiben, nachdem die Stabilisierungsmassnahmen der Zentralbanken und Politik für die Credit Suisse bzw. First Republic Bank Wirkung zeigten und die Sorgen vor einer neuen Finanzkrise haben deutlich nachgelassen haben. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Dienstag, dass die Regierung einspringen könnte, um die Einlagen weiterer Banken zu schützen, wenn die Aufsichtsbehörden die Gefahr eines Ansturms auf das Bankensystem sähen. Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Es wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Ein Verzicht auf eine Erhöhung könnte sich nach Einschätzung aus dem Handel sogar als kontraproduktiv erweisen, weil er als möglicher Hinweis auf weitere Probleme im Bankensektor interpretierbar wäre.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch Gewinne verbuchen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich im Plus.

Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus auf 15'261 Punkte. Damit würde er knapp über das Vortageshoch steigen, und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen. Das mittelfristige Trendbarometer hat sich zuletzt abgeflacht und sorgt im Chart nun für Widerstand. Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche hatte sich tags zuvor an der Wall Street fortgesetzt, und auch in Asien ging es aufwärts. Die Anleger warten auf den Umgang der US-Notenbank mit der Bankenkrise. Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen galt lange als ausgemacht. Inzwischen sind jedoch die Zweifel daran gewachsen.

WALL STREET

Die US-Indizes knüpften am Dienstag an ihre positive Vortagesentwicklung an.

Der Dow Jones schafft am zweiten Handelstag der Woche ein Plus von 0,98 Prozent auf 32'561,82 Punkte. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,58 Prozent auf 11'860,11 Zähler zu.

Das Thema Banken- bzw. Finanzkrise verlor an der Wall Street am Dienstag immer deutlicher seinen Schrecken. Nach der Lösung für die in Schieflage geratenen und systemrelevanten Credit Suisse deutete sich auch eine Rettung des kleinen Regionalinstituts First Republic Bank in den USA an. Es gibt Berichte, wonach JPMorgan daran arbeitet, die Bank zu stützen - es geht um strategische Alternativen wie eine Kapitalerhöhung oder einen Verkauf.

Zudem soll das US-Finanzministerium generell unbegrenzte Einlagengarantien in Betracht ziehen - andere Quellen sprachen dagegen nur von einer deutlichen Anhebung der Garantien. In jedem Fall stützten diese Berichte den Aktienmarkt.

Mit den Meldungen über Massnahmen zur Stabilisierung des Bankensektors rückte die Zinsentscheidung zur Wochenmitte wieder stärker ins Bewusstsein. "Unsere eigenen US-Volkswirte (...) stimmen mit der Einschätzung überein, dass sich die Fed für 25 Basispunkte entscheiden wird", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Auch die Markterwartung geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus, womit die Einschätzungen des Marktes angesichts der Verwerfungen im Bankensektor von vormals höheren Prognosen zurückgekommen sind. Auch dieser Umstand stützte die Wall Street.

ASIEN

An den Märkten in Fernost werden am Mittwoch Gewinne gemacht.

Der japanische Leitindex Nikkei legt aktuell (7.06 Uhr MEZ) 1,99 Prozent auf 27'480,77 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite gewinn 0,12 Prozent auf 3'259,63 Punkte. In Hongkong steigt der Hang Seng 1,69 Prozent auf 19'583,42 Zähler.

Die nachlassende Furcht vor einer Bankenkrise gibt den Börsen in Asien den zweiten Tag in Folge Auftrieb. Vor allem Bankenwerte sind am Mittwoch gesucht, nachdem sich der Sektor am Vortag in den USA kräftig erholt hat. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte den Einlegern angeschlagener Banken Unterstützung zugesagt. Auch der am späten Mittwoch anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank, der Anleger am Dienstag noch vorsichtig agieren liess, scheint seinen Schrecken verloren zu haben. "Risk on" ist wieder angesagt. Am Markt wird darauf gesetzt, dass die Federal Reserve eher "taubenhafte" Töne anschlägt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires