Fed-Falken belasten: Schweizer Börsen vor SNB-Entscheid vorbörslich tiefer -- DAX dürfte schwächer starten -- Verluste an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt sind vorbörslich Verluste auszumachen.

Der SMI hatte am Vortag 0,77 Prozent auf 11'154,11 Zähler gewonnen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der freundlichen Tendenz des Leitindex. Der SLI schloss bei 1'748,67 Einheiten (plus 0,90 Prozent), der SPI ging 0,89 Prozent stärker bei einem Schlussstand von 14'644,56 Punkten aus der Sitzung.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend hatten die Anleger hierzulande zwar nicht überrascht, die Nachricht, dass die Fed mit weiteren Zinserhöhungen rechne und weniger Zinssenkungen für 2024 in Aussicht stellte, sorgte aber bereits an der Wall Street und später an den Börsen in Asien für Verluste.

Hierzulande richten sich die Augen der Anleger auf die Zinsentscheid der SNB: Der Marktkonsens geht davon aus, dass die heimischen Währungshüter ihre Geldpolitik weiter straffen und den Leitzins angeben werden.

DEUTSCHLAND

Auf dem Frankfurter Börsenparkett ist ebenfalls mit einem schwachen Auftakt zu rechnen.

Der DAX war am Vortag noch bei 15'781,59 Punkten (plus 0,75 Prozent) in den Feierabend gegangen.

Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zeichnen sich am Donnerstag im DAX 40 zunächst deutliche Verluste ab. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch wieder ein Wochentief.

Die Fed hat den Leitzinsentscheidung zwar wie erwartet auf seinem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren nicht verändert. Neue Prognosen der Notenbanker deuten allerdings darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte und die Zinsen auch im kommenden Jahr höher sein könnten als zuvor erwartet.

Gerade im zinssensitiven Technologiesektor sorgte dies für deutliche Kursverluste, die am Morgen auf Asien überschwappten.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen im Rahmen der Mittwochssitzung mit Verlusten.

Der Dow Jones Index verlor 0,22 Prozent auf 34'440,88 Punkte. Der NASDAQ Composite gab 1,53 Prozent auf 13'469,13 Zähler nach.

Anleger hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend zurück. Am Abend verkündete die Federal Reserve, dass der Leitzins unverändert belassen wird. Im Juni hatte sie bereits eine erste Zinspause eingelegt, im Juli dann aber den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben.

Bei einigen Marktteilnehmern hatten zuletzt unerwartet gute Wirtschaftsdaten aus den USA und der Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch in dieser Woche Befürchtung aufkommen lassen, dass der Inflationsdruck sich als hartnäckig erweisen könnte und die Fed länger an einer falkenhaften Zinspolitik festhalten könnte. Diesbezüglich gab es Entwarnung, allerdings betonten die Währungshüter, dass die Zinsen weiter steigen könnten und 2024 weniger Zinssenkungen geplant seien als bislang prognostiziert.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen geben im Donnerstagshandel nach.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 1,25 Prozent tiefer bei 32'611,63 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise 0,51 Prozent auf 3'092,65 Zähler abwärts. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 1,18 Prozent auf 17'674,90 Indexpunkte.

Im Gefolge der Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend geht es mit den Börsen Asien abwärts - zum Teil recht deutlich. Die Fed hatte zwar erwartungsgemäss die Leitzinsen unverändert gelassen, hat sich aber falkenhaft zur weiteren Geldpolitik geäussert. Sie signalisierte, dass sie die Zinsen in diesem Jahr nochmals anheben könnte und sie insgesamt für länger auf einem erhöhten Niveau bleiben dürften.

"Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen", sagte Fed-Chairman Jerome Powell: "Wir sind bereit, die Zinssätze weiter zu erhöhen, wenn dies angemessen ist." Zu möglichen Zinssenkungen sagte Powell lediglich: "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem es angebracht ist, die Zinsen zu senken." An der Wall Street hatten daraufhin vor allem die zinssensitiven Technologiewerte mit Verlusten zu kämpfen.

Auch der feste Dollar (schwache Yen) verpufft als Stützfaktor für Aktien. Der Dollar ist in Reaktion auf die Fed-Aussagen auf rund 148,40 Yen gestiegen und damit den höchsten Stand seit November 2022.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires