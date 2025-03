SMI und DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag leicht nachgeben.

Der SMI zeigt sich vorbörslich mit Verlusten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich tiefer zeigen.

Auf einen volatilen Handelstag stellen sich Händler am Freitag an Europas Börsen ein. Der Grosse März-Verfalltag für Optionen und Futures an den internationalen Terminbörsen dürfte für Bewegung sorgen. Am Mittag verfallen die Terminkontrakte auf Indizes wie DAX und EURO STOXX 50, zum Handelsschluss die auf Einzelwerte. Dann dürfte es wieder hohe Aktivität bei Aktien geben, die sich in der Nähe runder Kursmarken befinden. Klare Vorgaben von der Wall Street gibt es nicht. Auch dort stand der Handel unter dem Eindruck des nahenden Verfalltages. Eine erste Rally nach den positiv aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank kam wieder zum Erliegen. Sorgen macht man sich auch in den USA langsam über die wirtschaftlichen Folgen der Trumpschen Strafzölle. "Der Mangel an Klarheit für Unternehmen übertragt sich auf den Markt", sagte Investmentstratege Kevin Gordon vom Broker Charles Schwab. Dies mache es auch dem Bullenmarkt schwer, wieder durchzustarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag nachgeben.

Der DAX verliert vorbörslich.

Am deutschen Aktienmarkt bahnen sich am Freitag zum grossen Verfall an den Terminbörsen weitere Kursverluste an. Schon an den beiden Vortagen hatten Anleger nach einem Rekordhoch am Dienstag Kursgewinne realisiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht schwächer erwartet. Am grossen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "grossen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Dadurch kann es zu deutlichen Kursschwankungen kommen.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners werden die hohen Kurse angesichts der politisch unsicheren Lage zunehmend kritisch hinterfragt. Entsprechend gebe es wenig langfristig orientierte Käufer, die neu in den Markt kommen. Das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD in Deutschland steht noch einmal im Mittelpunkt. Am Freitag muss es im Bundesrat die letzte Hürde nehmen. Wie zuvor schon im Bundestag ist auch in der Länderkammer für die dazu erforderliche Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ein Scheitern gilt als unwahrscheinlich.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung im Minus. Anschliessend drehte er ins Plus, bevor er an seinen Vortagesschlusskurs zurückfiel und die Sitzung nur marginale 0,03 Prozent tiefer bei 41'953,02 Punkten beendete.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte nach einem zwischenzeitlichen Sprung in die Gewinnzone ebenfalls letztlich ebenfalls tiefer. Er ging 0,33 Prozent schwächer bei 17'691,63 Zählern aus dem Handel.

Beobachtern zufolge wachsen am Markt die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed noch Spielraum für deutliche Zinssenkungen hat.

Sorgen bereitet die inflationstreibende Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump - auch wenn die EU die Gegenzölle für die amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte um zwei Wochen auf Mitte April verschoben hat. Der Schritt soll es ermöglichen, zusätzlichen Raum für Gespräche mit der US-Regierung zu schaffen.

Die Fed hatte am Mittwoch wie erwartet an den aktuellen Zinsen festgehalten und zudem ihre Wachstumsprognose für die amerikanische Wirtschaft gesenkt, die Inflationserwartungen aber nach oben revidiert. Dennoch geht sie weiterhin von zwei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf aus, was die Aktienkurse gestützt hatte.

Dass Fed-Chef Jerome Powell keine Rezessionsängste geschürt habe, habe der Stimmung an den Märkten zur Wochenmitte geholfen, sagte Wei Li, globaler Chef-Investmentstratege bei der Investmentgesellschaft Blackrock International. Allerdings beunruhige ihn Powells Charakterisierung der Auswirkungen der Zölle auf die Inflation als einmaligen Effekt.

Die Währungshüter stecken laut Tiffany Wilding, Ökonomin der Investmentgesellschaft Pimco, in der Zwickmühle. Denn die Fed müsse einen Kompromiss zwischen steigender Inflation und zunehmenden Rezessionsrisiken finden.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am Freitag nach unten.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 unverändert bei 37'751,22 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,36 Prozent auf 3'362,51 Zähler.

In Hongkong sinken die Kurse noch deutlicher: Der Hang Seng geht um 2,54 Prozent tiefer bei 23'604,36 Einheiten aus dem Handel.

Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Asien uneinheitlich zu. Teils deutlichen Verlusten an den chinesischen Börsen stehen kleine Aufschläge an den anderen Plätzen gegenüber. Der Markt warte weiter auf Stimuli für die maue Wirtschaft, heisst es an den chinesischen Plätzen. Die Volatilität bleibe erhöht angesichts der beträchtlichen Unsicherheit mit Blick auf die Wirtschaftspolitik der Trump-Administration, so Marktexperte Alvin T. Tan von RBC.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires