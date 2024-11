Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit Verlusten.

Der SMI zeigte sich zur Börseneröffnung etwas höher, drehte dann jedoch klar ins Minus, wo er die Sitzung 0,84 Prozent schwächer bei 11'541,43 Punkten beendet hat.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten ebenso im Plus. Im weiteren Verlauf gaben die Indizes ihre Gewinne jedoch wieder ab und notierten ebenfalls unterhalb der Nulllinie. Zuletzt fielen sie um 0,76 Prozent auf 15’375,14 Zähler bzw. 0,69 Prozent auf 1'902,17 Einheiten.

Die Vorgaben aus Übersee geben keinen zunächst klaren Trend vor. Im Fokus stand Nestlé nach den News zum Investorentag.

Belastend wirkten zudem Medienberichte, wonach Russland seine Atomwaffendoktrin angepasst haben soll und nun den Einsatz von Nuklearwaffen auch dann erwägt, wenn das Land mit konventionellen Raketen angegriffen werden sollte und dabei von einer Nuklearmacht unterstützt werde. Dabei handelt es sich offenbar um eine Reaktion darauf, dass am Wochenende der scheidende US-Präsident Joe Biden laut US-Regierungsvertretern den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubte, Langstreckenraketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen.

Nachdem die sogenannte Trump-Rally auch an den US-Börsen ausgelaufen ist, und Fed-Chef Jerome Powell Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt hat, warten die Anleger auf neue Impulse. Akzente könnten von den allerdings erst nachbörslich am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA ausgehen, der Chiphersteller gilt als Stimmungsbarometer für die KI-Branche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Dienstag unterhalb der Nulllinie.

Der DAX eröffnete minimal schwächer und behielt diese Abwärtstendenz anschliessend bei. Hierbei rutschte der deutsche Leitindex zeitweise sogar unter die Marke von 19'000 Punkten. Letztendlich sank er um 0,67 Prozent auf 19'060,31 Punkte.

In den vergangenen drei Tagen hatte sich der DAX bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie (aktuell 19'150 Punkte) und der 21-Tage-Linie (19'282 Punkte) orientiert. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19'674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite. In den USA konnten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte nach der jüngsten Kurskorrektur stabilisieren. In Asien liefen die Börsen mit Gewinnen in Japan und überwiegend leichten Verlusten in China etwas auseinander.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen scheuten am Dienstag das Risiko.

Der Dow Jones schloss 0,28 Prozent tiefer bei einem Schlussstand von 43'268,94 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich unterdessen nach oben und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 18'987,47 Zählern in den Feierabend.

Für etwas Verunsicherung sorgte die Meldung, dass Russland seine Atomwaffendoktrin angepasst haben soll und nun den Einsatz von Nuklearwaffen erwägen soll, sollte das Land mit konventionellen Raketen angegriffen werden. Damit reagierte Russland offenbar darauf, dass am Wochenende der scheidende US-Präsident Joe Biden laut Regierungsvertretern den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubte, Langstreckenraketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund waren die "sicheren Häfen" wie Gold und Anleihen gesucht, die jeweils Aufschläge verzeichneten.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,34 Prozent tiefer bei 38'284,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,51 Prozent auf 3'362,96 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong fällt zwischenzeitlich um 0,07 Prozent auf 19'649,03 Stellen (MEZ: 07:04).

In relativ engen Grenzen uneinheitlich zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Mittwoch. Vereinzelt verweisen Marktteilnehmer auf geopolitische Unsicherheiten als Bremser, nachdem die Ukraine erstmals mit westlichen Raketen Ziele in Russland angegriffen hatte und Russland darauf mit einer Anpassung seiner Atomwaffendoktrin reagierte.

Den nächsten Impuls für die Märkte könnten am Abend nach Börsenschluss in den USA die Quartalszahlen von NVIDIA liefern. Sie dürften Hinweise liefern, wie es insgesamt in der globalen KI-Branche läuft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires