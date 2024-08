Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Montag höher.

Der SMI startete den Handel im Plus und hielt sich auch im Verlauf in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 0,71 Prozent höher bei 12'275,24 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen 0,67 Prozent fester bei 16'312,06 Zählern bzw. 0,82 Prozent stärker bei 1'991,70 Einheiten.

Die Marktteilnehmer hielten sich zum Wochenstart auch wegen des am Donnerstag beginnenden Notenbank-Symposiums in Jackson Hole etwas zurück. Dort kommen Notenbanker aus aller Welt zusammen, um ihre Einschätzungen zur weiteren geldpolitischen Entwicklung zu präsentieren. Dabei steht US-Notenbankchef Jerome Powell im Fokus: Seine Rede steht aber erst am Freitagnachmittag (MESZ) auf dem Programm.

Zudem werden im Laufe der Woche noch einige wichtige Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland veröffentlicht. Darunter ist auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung des Fed am Mittwochabend.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain.

Der DAX eröffnete knapp im Minus, drehte anschliessend jedoch ins Plus und beendete die Sitzung 0,54 Prozent fester bei 18'421,69 Zählern.

Anleger wurden aber etwas vorsichtiger vor dem jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole wegen der Frage, welche Erkenntnisse dieses am Ende der Woche in puncto US-Geldpolitik mit sich bringen wird.

Die zuvor neun positiven Handelstage des DAX bedeuten laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bereits die längste Gewinnserie seit zehn Jahren. Vor knapp zwei Wochen hatten Rezessionssorgen, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt zeitweise die weltweiten Börsen erschüttert. Ein Grossteil des Kursrutsches, der den DAX bis nahe an die 17'000 Punkte gedrückt hatte, ist mittlerweile aber wieder ausgeglichen.

Die Rezessionsängste haben nach zuletzt durchaus positiven Wirtschaftsdaten aus den USA nachgelassen. Mit Blick auf das alljährliche Notenbanker-Treffen im Bundesstaat Wyoming erwarten die Analysten der DZ Bank, dass der US-Notenbank Jerome Powell den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen wird. "Allerdings könnte er unserer Meinung nach die Hoffnungen auf einen grossen Zinsschritt zerschlagen", hiess es am Montag in einem Kommentar. Mit einem solchen halten einige sogar eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte für denkbar.

WALL STREET

Die US-Börsen begannen die Handelswoche mit merklichen Aufschlägen.

Der Dow Jones notierte zum Sitzungsstart minimal höher und baute die Gewinne dann etwas aus. Bei 40'896,53 Zählern (plus 0,58 Prozent) schloss der US-Traditionsindex.

Der NASDAQ Composite ging ebenfalls nur moderat im Plus in die Sitzung, kletterte dann aber besonders in der letzten Handelsstunde noch deutlich aufwärts. Mit einem Aufschlag von 1,39 Prozent (Schlusskurs: 17'876,77 Einheiten) schloss der technologielastige Index letztlich.

Die Blicke der Anleger richten sich aktuell auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Wenige Tage vor diesem Ereignis sprachen sich US-Währungshüter für eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Fed aus. Jüngste Konjunkturdaten hätten "mehr Zuversicht" gegeben, dass die Inflation unter Kontrolle sei, sagte etwa die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly. Es sei an der Zeit, eine Anpassung der Kreditkosten in Betracht zu ziehen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 1,95 Prozent auf 38'116,49 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen stellenweisen 1,05 Prozent tiefer bei 2'863,40 Punkten. Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 0,35 Prozent auf 17'507,32 Zähler.

Das umgekehrte Bild vom Wochenbeginn zeigt sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien. An der Wall Street waren die Indizes am Montag deutlich gestiegen. Es war bereits das achte Tagesplus in Folge vor dem Hintergrund der jüngsten Kombination zuversichtlich stimmender Konjunkturdaten und anhaltender Zinssenkungsfantasie. Letztere befeuert von der Spekulation, dass US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem am Donnerstag beginnenden geldpolitischen Symposium in Jackson Hole mit taubenhaften Signalen aufwarten und so die allgemein im September erwartete Zinssenkung quasi bereits verkünden könnte. Hinzu kam der wiederauflebende Hype um das Thema Künstliche Intelligenz. Das sorgt auch vielerorts in Asien für Kauflaune.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires