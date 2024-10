Vor EZB-Entscheid: SMI schwächer -- DAX im Plus-- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist von Verlusten geprägt.

Der SMI gab zum Handelsstart 0,28 Prozent auf 12’159,22 Punkte ab. Auch im Anschluss verweilt er in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verlieren ebenso. Der SPI startete zuvor 0,21 Prozent im Minus bei 16’190.64 Indexpunkten, während der SLI 0,11 Prozent auf 1’990.13 Stellen abgab.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag schwächer in einen ereignisreichen Tag. Hierzulande haben bereits vor Handelsstart mit Nestlé, ABB, Schindler und VAT vier Blue Chips Zahlen vorgelegt - und teilweise klar enttäuscht. Am Nachmittag folgt dann die EZB mit ihrem neuesten Zinsentscheid. Die Vorgaben der Wall Street bewerten Händler unterdessen als leicht positiv. In Asien wiederum finden die Märkte am Morgen keine einheitliche Richtung.

Investoren müssen an diesem Handelstag denn den Spagat zwischen zahlreichen Unternehmens- und Konjunkturdaten schaffen. Die vorbörslichen Reaktionen auf die Unternehmenszahlen fallen teilweiserecht deutlich aus. Von den europäischen Währungshütern erwarten die Marktteilnehmer mehrheitlich einen weiteren Schritt um 25 Basispunkte. Das Hauptaugenmerk werde daher den Begleitkommentaren gelten. Dabei wird der Markt nach Hinweise auf eine weitere Senkung im Dezember oder das angestrebte Ausmass des Zinszyklus schauen. Am Nachmittag folgt dann noch eine Reihe interessanter US-Daten wie etwa die Detailhandelsumsätze oder die Industrieproduktion.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag fester.

Der DAX startete 0,4 Prozent höher bei 19'509,79 Punkten und verteidigt seine Aufschläge auch weiterhin.

Der DAX präsentiert sich am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst stärker. Von seiner am Dienstag erreichten Bestmarke bei 19'633 Zählern hat sich der DAX inzwischen etwas entfernt. Gute Quartalszahlen sowie Hinweise der Notenbanken auf weitere Leitzinssenkungen könnten helfen, sie wieder zu erreichen. Am Nachmittag wird die EZB aller Voraussicht nach die Zinsen erneut senken. Marktteilnehmer rechnen mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Die Sitzung findet nicht in Frankfurt statt, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

WALL STREET

Nach den klaren Vortagesverlusten zeigten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte fester.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,79 Prozent bei 43'077,44 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,28 Prozent auf 18'367,08 Zähler zu.

Frische Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sanken die Preise für US-Importe im September. Der Rückgang entsprach der durchschnittlichen Prognose von Volkswirten.

"Neben der US-Wahl blickt der Markt derzeit vor allem auf den anstehenden Zahlenreigen der Unternehmen. Die Erwartungen sind zuletzt deutlich gesunken, was durchaus positiv zu werten ist", bemerkten die Experten von Index Radar. Die anstehende Quartalsberichtssaison sehen sie als Lackmustest, ob die jüngsten Kursgewinne gerechtfertigt waren. "Zumindest für die amerikanische Berichtssaison sind wir insgesamt leicht optimistisch gestimmt. So haben die US-Konjunkturdaten im dritten Quartal fast durchweg positiv überrascht, vor allem der Arbeitsmarkt brummt", so Index Radar.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens geben am Donnerstag ab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab letztlich 0,69 Prozent auf 38'911,19 Zähler ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,74 Prozent auf 3'179,36 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong fällt unterdessen 0,42 Prozent auf 20'200,71 Stellen.

Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Hier hatten sich die Börsen von deutlichen Vortagesabgaben wieder etwas erholt. Für Bewegung vor allem bei Halbleiterwerten könnten die im Tagesverlauf anstehenden Zahlen für das dritte Quartal von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) sorgen. In Tokio gab der Nikkei-Index nach. Belastet wurde das Sentiment von Aussenhandelsdaten. Die Exporte sanken im September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der erste Rückgang seit zehn Monaten. Ökonomen hatten zwar einen Rückgang prognostiziert, jedoch nur um 0,85 Prozent. Vor allem die Exporte nach China (-7,3%) und in die USA (-2,4%) gingen deutlich zurück. Die Daten schüren am Markt Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Die vom chinesischen Wohnungsbauministerium vorgestellten Massnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobiliensektors überzeugen die Anleger indessen nicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires