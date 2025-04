Börsen in Asien mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab vor dem Wochenende nach.

Der SMI legte zur Eröffnung noch zu, wechselte dann aber auf negatives Terrain. Schlussendlich verbuchte er Abgaben in Höhe von 0,04 Prozent auf 11'239,83 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich uneins. Während der SPI mit kleinen Gewinnen in Höhe von 0,33 Prozent bei 15'112,54 Zählern in den Feierabend ging, schloss der SLI 0,05 Prozent niedriger bei 1'813,97 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am späten Freitag auf breiter Front schwächer. Dabei hatte der Leitindex SMI zunächst noch freundlich eröffnet. Dann ging es wieder nach unten. Grund dafür sind Zollerhöhungen von China. Das Land hat im Handelsstreit mit den USA nachgezogen und die Zölle auf US-Waren ebenfalls erhöht, nämlich auf 125 Prozent. Inkrafttreten soll die Massnahme am 12. April. Damit eskaliert der Zollstreit weiter, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Zölle auf Waren aus China angehoben hatte. Diese belaufen sich nunmehr auf insgesamt 145 Prozent. Händler sprechen von einem "veritablen Magenhaken" für die Märkte.

"Der Schlagabtausch geht weiter und ein Ende ist nicht abzusehen", sagte ein Händler. Der Handelsstreit habe eine neue Stufe erreicht und die Verunsicherung der Marktteilnehmer weiter erhöht. Ein Ende des Abwärtstrends dürfte wohl noch etwas auf sich warten lassen, hiess es weiter. Jede Gegenbewegung dürfte als Verkaufsgelegenheit wahrgenommen werden. Denn die Lage könne sich mit jedem Tweet des Präsidenten Trump ändern. Dass die Märkte ihr Vertrauen in die USA verlieren würden, zeige sich auch am schwachen Dollar und den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. "Die Anleger stimmen mit den Füssen ab", sagte ein Händler. Daher wurde bereits im Vorfeld nicht mit einer Erholung gerechnet. Denn vor dem Wochenende bauen Anleger eher Risiken ab, weil sie am Montag nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden wollten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte am Freitag seine anfänglichen Gewinne nicht halten und rutschte einmal mehr ins Minus.

Der DAX legte zur Eröffnung zu. Dann schmolz das Plus jedoch ab und es standen rote Vorzeichen an der Frankfurter Kurstafel. 0,92 Prozent schwächer bei 20'374,10 Punkten ging er ins Wochenende.

Der DAX hatte am Freitag nach einem schwungvollen Start die Anfangsgewinne schnell wieder abgegeben und war ins Minus gedreht. Der Fokus der Anleger verlagert sich zunehmend auf den eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China, nachdem die USA dem Rest der Welt zunächst einen dreimonatigen Aufschub bei den Vergeltungszöllen gewährt haben. Die Zölle auf chinesische Importe betrügen 145 und nicht etwa 125 Prozent, stellte das Weisse Haus am Vortag klar. Peking reagierte darauf am Freitag mit einer Anhebung der US-Zölle auf 125 Prozent sowie der Ankündigung, die USA zu ignorieren, sollte Trump weitere Zollanhebungen vornehmen.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump die jüngst verhängten, länderspezifischen Sonderzölle für die meisten Länder ausgesetzt. Sein erratisches Handeln geht damit weiter, Konjunktursorgen werden daher nicht weniger.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit freundlichen Notierungen ins Wochenende.

Der Dow Jones legte nach negativem Handelsstart um 1,56 Prozent zu und schloss bei 40'212,71 Punkten.

Noch deutlicher ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite nach oben. Er verteuerte sich zum Handelsschluss um 2,06 Prozent auf 16'724,26 Zähler.

Deutlich im Plus haben die US-Börsen den Handel am Freitag beendet. Dazu dürfte beigetragen haben, dass sich der Anleihemarkt stabilisierte und der Dollar einen Teil seiner Verluste wettmachte. In den vergangenen Tagen hatten der Einbruch der Anleihekurse und die fortgesetzte Dollar-Abwertung in wachsendem Masse Sorgen über die Stabilität des US-Finanzsystems, geschürt, wie es hiess. Im Hintergrund schwelte jedoch weiter der eskalierende Handelskrieg zwischen China und den USA.

Denn China hat die Zölle auf US-Waren auf 125 Prozent erhöht. Die Zolltarifkommission des Staatsrats erklärte zudem, dass nach China exportierte US-Waren mit dem neuen Zollniveau nicht mehr marktfähig seien. China werde deshalb alle weiteren Zollerhöhungen der USA auf chinesische Waren ignorieren. Diese Schlagzeilen überdeckten den Umstand, dass die US-Regierung von Präsident Donald Trump unter Hochdruck schnelle Zollverträge mit mehr als 70 Ländern aushandeln will, die auf diese Weise höheren Abgaben auf Exporte in die USA entgehen würden. Die offenkundige Verhandlungsbereitschaft wurde am Markt positiv aufgenommen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Start in die neue Woche kräftig nach oben.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise um 1,78 Prozent auf 34'181,85 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise um 0,86 Prozent bei 3'266,13 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong geht zwischenzeitlich um 2,41 Prozent bei 21'419,59 Stellen nach oben.

Die Börsen in Asien erholen sich. Nachdem die USA zumindest vorübergehend Elektronikprodukte von den zusätzlichen Zöllen befreit haben, ziehen Technologietiteln an. Zudem sind die Vorlagen von den US-Börsen günstig: Diese haben den Freitag und damit auch die gesamte vergangene Woche fest beendet, und dank der Erholung im späten Geschäft am Freitag kamen auch die Volatilitätsindizes in den USA kräftig zurück. Trotzdem sehen Beobachter noch keinen Grund für eine generelle Entwarnung: "Die Rezessionsrisiken haben sich etwas abgeschwächt, sind aber nach wie vor hoch", so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.

Auch zu den Zöllen herrscht keine Klarheit. Nachdem die US-Regierung die Zölle auf Elektronikteile ausgesetzt hat, hiess es von US-Präsident Donald Trump, diese Zölle würden lediglich verlagert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires