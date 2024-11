US-Inflationsdaten im Fokus: SMI tiefer -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinig

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notiert tiefer.

Der SMI startete 1,73 Prozent im Minus bei 11'697,25 Zählern und bewegt sich auch anschliessend auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentieren sich mit Verlusten. Zuvor begannen sie den Handel 1,79 Prozent tiefer bei 15'568,51 Punkten respektive 2,05 Prozent im Minus bei 1'922,01 Einheiten.

"Nach dem Schwächeanfall vom Dienstag sieht es nach einem Stabilisierungstag aus", so ein Marktteilnehmer. Die überwiegend leichteren Vorlagen sollten eingepreist sein, von den Renditen komme kein grosser Druck mehr, und der Euro notiert auf niedrigem Niveau wenig verändert. "Irgendwann wird es auch beim 'Trump-Trade' zu Gewinnmitnahmen kommen, und davon dürften die europäischen Märkte und besonders deutsche Exporttitel über die Auflösung von Spread-Geschäften profitieren", so der Marktteilnehmer. Andererseits dürften die Gewinnschätzungen nach den schwachen Zahlen der Zykliker noch nach unten revidiert werden. Im Blick stehe am Mittwoch erneut die Berichtssaison mit den Zahlen der Allianz und von RWE sowie von Siemens Energy. Zum Highlight am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise werden. In Berlin legt dann auch der Sachverständigenrat seinen Wirtschaftsausblick vor.

DEUTSCHLAND

Nach dem schwachen Vortag geht es beim deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte um den Test der runden Marke von 19'000 Punkten.

Der DAX eröffnete 0,05 Prozent im Minus bei 19'024,28 Punkten. Im Anschluss klettert er jedoch in die Gewinnzone.

Schwache Unternehmenszahlen waren am Vortag mit dafür verantwortlich, dass es im DAX zügig abwärts gegangen war bis an die 19'000er-Marke, nachdem er zum Wochenauftakt mit über 19'500 Zählern noch Kurs auf sein Rekordhoch genommen hatte. Quartalszahlen stehen zunächst im Mittelpunkt des Geschehens, bevor am Nachmittag US-Inflationsdaten über den weiteren Verlauf bestimmen könnten.

WALL STREET

Der US-Leitindex setzte seine Rekordjagd am Dienstag nicht fort.

So ging der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn in die Sitzung, dreht im Verlauf jedoch ins Minus. Letztlich verlor er 0,86 Prozent auf 43'910,98 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete derweil knapp unterhalb der Nulllinie und kam auch im Laufe des Handelstages nicht vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,09 Prozent tiefer bei 19'281,40 Zählern.

Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie an den US-Aktienmärkten haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Nach einer tagelangen Rekordjagd dürften auch Gewinnmitnahmen eingesetzt haben.

Unter den Einzelwerten rückten unter anderem GameStop, Home Depot, Super Micro und Plug Power in den Fokus der Anleger.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch uneins.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich 1,66 Prozent auf 38'721,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schlussendlich 0,51 Prozent höher bei 3'439,28 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gab schliesslich 0,12 Prozent auf 19'823,45 Stellen ab.

Der "Trump Trade" laufe aus, hiess es aus dem Handel zu den negativen Vorgaben der Wall Street. In Reaktion auf den Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl hatten die dortigen Börsen kräftig zugelegt und neue Rekordstände erreicht. Nun aber rückten Konjunkturdaten wieder stärker in den Blick. Anleger warteten gespannt auf die US-Verbraucherpreise, die im späteren Tagesverlauf nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden. Die Daten dürften Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank geben. Zudem hat am Dienstag der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, gewarnt, dass die Fed auf eine Zinssenkung im Dezember verzichten könnte, falls die Inflation wieder angezogen haben sollte.

Auf der Stimmung lastete ferner die Ungewissheit darüber, welche Folgen die Präsidentschaft Trumps für die Handelsbeziehungen der USA speziell mit China, aber auch für den Welthandel allgemein hat. Trump hat im Wahlkampf höhere Einfuhrzölle angekündigt.

Auf den chinesischen Handelsplätzen lastet nach wie vor die Unzufriedenheit der Investoren mit dem jüngst angekündigten Konjunkturpaket, das zwar die lokalen Regierungen finanziell stärkt, aber keine echten Stimuli enthält, die etwa den Konsum ankurbeln könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires