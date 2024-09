SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt zieht am Freitag an.

So eröffnete der SMI mit einem moderaten Plus von 0,33 Prozent bei 12’022.48 Punkten und legt auch anschliessend zu.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI weisen zeitweise grüne Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI erobert somit auch die psychologisch wichtige 12'000er Marke zurück. An den vergangenen vier Handelstagen war der Index zwar immer wieder mal über die Marke gestiegen, konnte sie aber nicht nachhaltig halten. Sollte ihm dies nun gelingen, eröffnen sich charttechnisch betrachtet weitere Chancen.

Auf Datenseite verspricht es ein eher ruhiger Wochenausklang zu werden. Nachdem mit den US-Inflationsdaten und der EZB-Zinsentscheidung nun wichtigsten Ereignisse in dieser Woche abgehakt seien, bereiteten sich Börsianer bereits auf die kommende Woche vor. Dann wird die US-Notenbank Fed über ihren weiteren Zinspfad entscheiden. Zwar rechnen Marktakteure einhellig mit einer Leitzinssenkung des Fed. Unklar ist aber weiterhin, wie stark die Zinssenkung ausfällt. Die zuletzt gedämpften Hoffnungen auf eine "grosse Zinssenkung" wurden zuletzt wieder etwas grösser.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag weiter in Kauflaune.

So startete der DAX mit einem Gewinn von 0,15 Prozent bei 18'546,22 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch deutlich aus.

Der DAX legt damit den dritten Tag in Folge zu. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren.

"Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit grosser Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hiess es von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Von der Europäischen Zentralbank hatte es am Vortag bereits erwartungsgemäss eine Zinssenkung gegeben.

Wie schon am Vortag steht der DAX vor einem Test, den 21-Tage-Durchschnitt nachhaltig zu überqueren, der bei 18'546 Punkten verläuft. Charttechniker leiten daran gern ein positives, kurzfristiges Signal ab. Angesichts des schwachen September-Auftakts und der zuletzt wieder schwungvollen Erholung spricht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von einer "wilden Achterbahn" an den Börsen. Anleger bräuchten starke Nerven.

WALL STREET

Den US-Börsen legte am Donnerstag weiter zu.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 41'097,04 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 1,00 Prozent bei 17'569,68 Zählern.

Nach den durch Zinssenkungshoffnungen getriebenen Vortagesaufschlägen ging es an der Wall Street am Donnerstag weiter nach oben. Die jüngste Verbrauerpreisentwicklung hatte zwar die Hoffnungen auf einen grossen Zinsschritt von 50 Basispunkten in der kommenden Woche schwinden lassen, aber übergeordnet ist eine Zinssenkung am Zinsterminmarkt zu 100 Prozent eingepreist. Diese dürfte dann bei 25 Basispunkten liegen.

Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind einen Tick schlechter als gedacht ausgefallen - die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen etwas höher als die Prognose aus, weichen aber nur unwesentlich von selbiger ab. Die Erzeugerpreise für August liefern ein Spiegelbild der Verbraucherpreise am Vortag. Sie trafen die Marktschätzungen, in der Kernrate liegen sie knapp oberhalb der Voraussagen. Insgesamt sinkt die Erzeugerpreisinflation. Änderungen zu den Zinsannahmen ergaben sich für Händler nicht.

"Die Fed wägt die Hartnäckigkeit der Dienstleistungspreisinflation auf der einen Seite gegen die Abschwächung des Arbeitsmarktes auf der anderen Seite ab. Dieser Kompromiss macht es wahrscheinlicher, dass sie bei der Entscheidung in der nächsten Woche die Zinsen um ein Viertelprozent senken wird, anstatt eine grössere Senkung um ein halbes Prozent vorzunehmen", urteilt Chefökonom Bill Adams von Comerica Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 36'581,76 Punkten. Druck auf die Kurse kam vom festeren Yen. Die Aufwertung der heimischen Währung belastete vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen, deren Produkte sich auf dem Weltmarkt dadurch verteuern.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:53 Uhr) um 0,46 Prozent auf 2'704,64 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng hingegegn um 0,78 Prozent auf 17'374,98 Einheiten zu.

An einigen Handelsplätzen stützt die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch kommender Woche die Zinsen senken wird. Zwei Tage danach, am Freitag, tagt die japanische Notenbank (BoJ). Am Markt herrscht nach falkenhaften Aussagen verschiedener BoJ-Vertreter die Meinung vor, dass die BoJ ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die etwas schwächeren August-Erzeugerpreise vom Donnerstag haben diese Erwartung nur vorübergehend ins Wanken gebracht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires