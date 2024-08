SMI und DAX höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notiert am Freitag höher.

Der SMI begann den Handel 0,05 Prozent tiefer bei 11'837,34 Zählern, klettert im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des SMI.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag dank positiven Vorgaben aus den USA und aus China fester. Die Erholung, die am Vortag eingesetzt hatte, setzt sich damit fort und der hiesige Markt steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu, heisst es am Markt. Andere Impulse für den Handelstag sind dabei sehr dünn gesät. Im Ausland stehen zudem keine wichtigen Konjunkturdaten an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Freitag im Plus.

Der DAX eröffnete quasi unverändert bei 17.672,90 Punkten und steigt dann direkt an.

Steigende Kurse an den Aktienmärkten in den USA und China stützen am Freitag auch die Börsen in Europa.

Rezessionssorgen in den USA hätten nach erfreulichen Daten vom Jobmarkt etwas nachgelassen, hiess es am Markt. In China gab derweil eine höhere Inflation den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erhole.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte bewegten sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

So eröffnete der Dow Jones bereits mit einem Gewinn und vergrösserte diesen anschliessend noch. Er beendete die Sitzung 1,76 Prozent höher bei 39'446,49 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er bereits deutlich höher gestartet war. Er verabschiedete sich schliesslich 2,87 Prozent stärker bei 16'660,02 Punkten in den Feierabend.

Die US-Aktienbörsen befinden sich weiter in schwierigem Fahrwasser. Immerhin sorgten am Donnerstag gute Daten vom US-Arbeitsmarkt für etwas Entspannung.

"Die Tendenz, Aktien in sich erholende Kurse hinein zu verkaufen, überwiegt weiterhin", sagte ein Händler. Schon am Vortag hatten die führenden Aktienindizes an der Wall Street und an der NASDAQ-Börse anfängliche Gewinne nicht halten können. Sie hatten nur knapp über ihren Tagestiefs geschlossen, ein Zeichen für die Verkaufsbereitschaft der Anleger.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss schliesslich 0,56 Prozent höher bei 35'025,00 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland beendete den Handel der Shanghai Composite schlussendlich 0,27 Prozent tiefer bei 2'862,19 Punkten. Der Hang Seng notiert stellenweise 1,38 Prozent höher auf 17'125,52 Einheiten.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In China ging es bei den Kursen aufwärts. Eine höhere Inflation gab dort den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erholt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires