SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Am Montag geht es am heimischen Aktienmarkt abwärts.

Zwar eröffnete der SMI 0,31 Prozent höher bei 12’033,69 Einheiten, doch anschliessend drehte er ins Minus.

Im September waren in den USA weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Dies hatte zwar die Zinssenkungserwartungen reduziert. Mittlerweile erwarten Marktteilnehmer Anfang November praktisch unisono nur noch eine Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte immerhin ein Drittel der Experten noch mit einer erneuten Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet. Der starke US-Arbeitsmarktbericht sei aber Zeichen einer gut laufenden Konjunktur, hiess es am Markt. Der Fakt, dass es dennoch graduelle Zinsschritte nach unten geben werde, während die Wirtschaft weiter wachse, sei mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Montag zurück.

Nach einem festeren Start mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 19'150,27 Punkten fällt der DAX im weiteren Handelsverlauf in rotes Terrain.

Zum Start in die neue Woche setzte sich der DAX weiter von der Marke von 19'000 Punkten nach oben ab. Auf diesem Niveau müsse sich nun aber wieder einmal zeigen, ob "noch genügend Käufer in den Markt kommen, die den Index wieder in den Bereich seines Rekordhochs tragen können", gab Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. Die Lage in Nahost wird am Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel besorgt zur Kenntnis genommen.

In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch bei 19'491 Punkten zurückgekommen und war zwischenzeitlich sogar wieder unter die runde Marke von 19'000 Punkten bis auf 18'952 Punkte abgerutscht. Der gute US-Arbeitsmarktbericht vom Freitagnachmittag hatte dem DAX jedoch bei der Stabilisierung geholfen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag im Plus.

Der Dow Jones begann die Freitagssitzung bereits höher und hielt sich auch anschliessend in der Gewinnzone. Letztlich notierte er 0,81 Prozent im Plus bei 42'352,75 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zur Startglocke ebenfalls zulegen und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er ging schliesslich 1,22 Prozent stärker bei 18'137,85 Zählern aus dem Handel.

Die Anleger an den New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken US-Arbeitsmarktbericht als Zeichen einer gut laufenden Konjunktur interpretiert. Dies gab dem Aktienmarkt Auftrieb. Gedämpfte Erwartungen an künftig grösser ausfallende Zinssenkungen der US-Notenbank spielten eine untergeordnete Rolle.

"In den USA kommen vom Arbeitsmarkt weiterhin keinerlei Signale für eine Rezession", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Sollte es bei dieser Robustheit bleiben, dürfte es zwar in naher Zukunft zu weniger starken Zinssenkungen der Fed kommen. Allerdings ist der Fakt, dass es dennoch graduelle Schritte nach unten geben wird, während die Wirtschaft weiter wächst, mehr wert als zwingend notwendige geldpolitische Lockerungen ohne Wachstum."

Die US-Wirtschaft hatte im September deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 4,1 Prozentpunkte. Besser als erwartet war auch die Lohnentwicklung.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost erzielen am Montag Zuwächse.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verzeichnet aktuell (06:43 Uhr) einen Gewinn von 2,21 Prozent bei 39'488,35 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" weiterhin. Am Dienstag erst werden in Shanghai wieder Aktien gehandelt. Vor der mehrtägigen Feiertagspause ging es für den Shanghai Composite zuletzt um 8,06 Prozent hoch auf 3'336,50 Zähler. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong klettert der Hang Seng am heutigen Montag um 1,15 Prozent auf 22'997,26 Einheiten. Er setzte damit seine Rally fort und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2022. Binnen vier Wochen hat er mehr als ein Drittel an Wert gewonnen.

Beflügelt wurden die Kurse unter anderem von positiven Vorgaben aus den USA. Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten unterstrichen den Optimismus der Anleger, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt einer Rezession entkommt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires