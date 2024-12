Vor US-Arbeitsmarktdaten: SMI gibt nach -- DAX nimmt seine Rekordfahrt wieder auf -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich - Gewinne in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag mit Verlusten.

Der SMI büsste zum Handelsstart 0,21 Prozent auf 11'764,87 Punkte ein und bleibt im Verlauf im Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls schwächer, nachdem der SPI mit einem Abschlag von 0,16 Prozent bei 15'676,45 Punkten gestartet war und der SLI zum Handelsstart 0,23 Prozent auf 1'944,10 Zähler nachgegeben hatte.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert Freitag eine Spur leichter. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag verhielten sich die Investoren vorsichtig, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe bei moderaten Umsätzen ruhig. Für Kursbewegungen sorgten vor allem Analystenkommentare. Die US-Börsen hatten am Vortag nach schwachen Arbeitsmarktdaten nachgegeben. Die Daten hätten eine gewisse Abschwächung auf hohem Niveau gezeigt, sagt ein Händler. Dies bestätige mehr oder weniger die Ansicht des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der der US-Wirtschaft jüngst ein gutes Zeugnis ausgestellt habe. Nun müsse sich mit den monatlichen Arbeitsmarktdaten zeigen, ob sich die Lage am Arbeitsmarkt nicht doch eintrübe, meint ein anderer Händler. Die heutigen Daten dürften die Zinssenkungserwartungen massgeblich beeinflussen. Derzeit wird mehrheitlich erwartet, dass das Fed am 18. Dezember den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Bereits kommende Woche stehen die Zinsentscheidungen von SNB und EZB auf dem Programm.

Bisher hätten die politischen Ereignisse in Deutschland und in Frankreich keinen Einfluss auf die Märkte. Und dies obwohl beide Länder keine handlungsfähige Regierung mehr hätten. Vielmehr ignorierten die Anleger die Krisen. Während in Deutschland erst nächstes Jahr gewählt wird, sucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach dem Sturz der Regierung mit Hochdruck noch nach einem neuen Premierminister. Bereits in den kommenden Tagen soll dieser nominiert werden. Dennoch könnte auch dies noch für eine gewisse Nervosität sorgen, meint ein Händler. "Man muss nicht gleich eine Neuauflage der Euro-Krise erwarten, aber gut ist das bestimmt nicht", meint ein Händler

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag höher.

Der DAX legte zum Handelsauftakt 0,07 Prozent zu und markierte seinen Erstkurs bei 20'374,54 Punkten. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf rotem Terrain geht es aktuell wieder aufwärts. Der Leitindex erreichte mit mehr als 20'400 Punkten ein neues Rekordhoch.

Die Rekordjagd beim DAX zeigt auch am Freitag keine Ermüdungserscheinungen. Zum Start sah es noch so aus, als würden Anleger vor dem US-Arbeitsmarktbericht und der jüngsten Rally vorsichtiger. Doch schon im frühen Handel kam wieder etwas Schwung auf.

Der Dax hat sein Jahresplus in der Jahresendrally auf fast 22 Prozent gesteigert. Er steuert auf den siebten Gewinntag in Folge zu mit einem Anstieg um 1'150 Punkte. Zur Stimmungsprobe dürften am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten in den USA werden. Vor diesen hatten sich Anleger am Vorabend auch schon in New York zurückgehalten.

Die Commerzbank betonte am Freitag den Einfluss, den der Arbeitsmarktbericht auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Dezember haben könnte. Eine weitere Zinssenkung der Fed ist laut der Helaba noch nicht vollständig eingepreist. "Ein Anstieg der Arbeitslosenquote könnte dies forcieren. Die Beschäftigungsentwicklung dürfte aber solide ausfallen", schrieben die Experten der Landesbank.

"Für Verschnaufen an der runden 20'000er Marke war für den DAX bislang keine Zeit", schrieb der Marktexperte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Kein Bremsfaktor bleibt auch die politische Unsicherheit in Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron nach dem Sturz der Regierung nach einem neuen Premierminister suchen muss.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel zeigte sich am Donnerstag mit leichten Verlusten.

Der Dow Jones schloss 0,55 Prozent tiefer bei 44'765,64 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben ebenfalls schwächer mit einem leichten Minus von 0,18 Prozent bei 19'700,26 Zählern in den Feierabend.

Am Vortag hatten beide Indizes - ebenso wie der marktbreite S&P 500 - einmal mehr Bestmarken aufgestellt. Sie hatten unter anderem von Aussagen des Fed-Präsidenten Jerome Powell profitiert, der der US-Wirtschaft bei einer Podiumsdiskussion eine "bemerkenswert gute Verfassung" attestierte. Nun warten die Anleger gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag, der ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed ist.

ASIEN

Auch am Freitag zeigten sich die asiatischen Börsen uneinheitlich.

In Tokio ging es es für den Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende um 0,77 Prozent auf 39'091,17 Punkte ins Minus.

Gewinne wurden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Der Shanghai Composite schloss mit 3'404,08 Punkten und legte damit im Freitagshandel 1,05 Prozent zu.

Der Hang Seng schloss daneben 1,56 Prozent höher bei 19'865,85 Zählern.

Die Märkte in Asien folgten am Freitag teilweise den schwachen Vorgaben der Wall Street. Dort waren Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten in Deckung gegangen. Auch an den asiatischen Börsen sorgte dies für Zurückhaltung, da die Daten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben können.

In Japan trübten neben den Vorgaben aus den USA auch Konjunkturdaten die Stimmung. Zwar sind die Ausgaben der privaten Haushalte im Oktober mit minus 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr langsamer gesunken als von Ökonomen mit minus 2,6 Prozent erwartet, jedoch bleibt der Konsum in Japan weiter schwach.

Ein anderes Bild zeigte sich indessen an den chinesischen Börsen. Marktteilnehmer erwarteten, dass die chinesische Regierung auf ihrer jährlichen zentralen Wirtschaftskonferenz weitere Massnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaftsentwicklung ankündigen werde, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires