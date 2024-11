US-Wahl im Blick: SMI und DAX ziehen an -- Nikkei steigt kräftig - Hang Seng tiefrot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im Handel zur Wochenmitte fester.

Der SMI begann den Tag im Plus und verweilt auch anschliessend dort.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI legen unterdessen ebenfalls zu.

Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA zeichnet sich am Mittwochmorgen mittlerweile ein klarer Sieg des Republikaners Donald Trump ab. An den Aktienmärkten sorgt dies für höhere Notierungen.

Mit dem sich abzeichnenden klaren Sieg Trumps zeichnet sich vor allem eines ab: Ein schnelles und klares Ergebnis. Im Vorfeld hatten die Finanzmärkte vor allem eine länger anhaltende Hängepartie befürchtet. Insgesamt sprächen die Märkte eine klare Sprache: Trump liege weit vorne und damit dominiere an den Märkten der "Trump-Trade", heisst es beim Broker IG. Davon profitieren zunächst vor allem der US-Dollar sowie die Kryptowährung Bitcoin, die beide klar zulegen. Dagegen haben in Asien vor allem die Märkte in China klar negativ reagiert. Der protektionistische Kurs von Trump könnte für europäische aber auch asiatische Unternehmen teuer werden, wenn dieser seine angekündigten Zölle implementiert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch in Grün.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 0,54 Prozent auf 19'360,75 Punkte. Im weiteren Verlauf kann er weiterhin Zuwächse verbuchen.

An den Börsen ist am Mittwoch der "Trump-Trade" angesagt. In den USA zeichnet sich ein Wahlsieg des Republikaners Donald Trump ab. Der vor der Rückkehr stehende Ex-Präsident hat den wichtigen Bundesstaat North Carolina bei der US-Präsidentschaftswahl gewonnen und damit einen ersten grossen Schritt zur Rückkehr ins Weisse Haus gemacht. Prognosen von Fernsehsendern zufolge hat er sich auch den "Swing State" Georgia gesichert.

"Die Märkte sprechen eine klare Sprache. Trump liegt weit vorne und damit auch der Trump-Trade", kommentierte am Morgen der Marktbeobachter Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Vor allem Kryptowährungen zögen dabei an, aber auch der US-Dollar gegenüber dem Euro. "America First heisst seine Devise und dies bilden auch die Börsen ab", erklärte Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research. Er würde aber auch etwas Gutes darin sehen, wenn am Tag nach der Wahl schnelle Klarheit herrscht.

WALL STREET

Am Tag der US-Präsidentschaftswahl ging es in den USA nach oben.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 42'222,34 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen 1,43 Prozent auf 18'439,17 Zähler zulegen.

Am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl zeigten sich die US-Börsen nach zunächst verhaltendem Start höher. Die US-Wahl stand im Anlegerfokus, eine anschliessende Hängepartie sei auszuschliessen sei, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Entsprechend gross ist die Unsicherheit." Im Kampf um die politische Macht in der weltgrössten Volkswirtschaft gehen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und der Republikaner Donald Trump mit grundverschiedenen Visionen für ihr Land in diesen Wahltag. Nach monatelangem Werben um die Gunst der Wählerinnen und Wähler - mit scharfen gegenseitigen Angriffen und teils düsterer Rhetorik - liegen beide in den letzten Umfragen gleichauf - der Ausgang ist unklar und die Sorge vor Ausschreitungen hoch.

ASIEN

Die asiatischen Indizes präsentierten sich am Mittwoch uneinig.

In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 schlussendlich um 2,61 Prozent an auf 39'480,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland tendierte der Shanghai Composite am Ende 0,09 Prozent tiefer auf 3'383,81 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong büsst daneben um 2,26 Prozent ein auf 20'531,34 Stellen.

An den Finanzmärkten in Asien wird ein sich abzeichnender Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl gespielt. Auszählungen zufolge liegt Trump in Führung und dazu deutet sich an, dass er noch nicht komplett ausgezählte und für den Wahlausgang entscheidende sogenannte Swing-States, gewinnen wird. Gleichwohl ist es noch zu früh, das Rennen um das Weisse Haus als entschieden zu bezeichnen.

Allgemein werde erwartet, dass Trumps eine protektionistische und insgesamt inflationärere Politik betreiben dürfte als Kamala Harris und die Demokraten. Die grösste Sorge der Anleger gelte aber nicht der globalen Inflation oder den geldpolitischen Trends, sondern den möglichen Auswirkungen einer protektionistischen US-Politik, sagt Katrina Ell, Volkswirtin bei Moody's Analytics. Dies sei insbesondere für Asien ein Problem und die globalen Lieferketten.

Ein Weisses Haus unter Trump könnte Chinas Wirtschaftswachstum bremsen und seine Exporte beeinträchtigen, so Ökonomen wie die von Citi. Sollte Donald Trump die US-Wahl gewinnen und einen 60-prozentigen Zoll gegen China einführen, könnte dies Chinas Exporte um 200 Milliarden Dollar reduzieren und das BIP-Wachstum des Landes um einen Prozentpunkt verringern, so Ökonom Zhu Baoliang. Er geht davon aus, dass Peking für 2025 ein Wirtschaftswachstumsziel von "etwa 5 Prozent" festlegen wird, und sieht eine expansivere Finanzpolitik auf sich zukommen. Dazu rechnet er mit einer unterstützenden Politik, um den Konsum anzukurbeln.

Der Yen dürfte im Falle eines Wahlsiegs von Trump seinen Abwärtstrend gegenüber dem Dollar fortsetzen, was mögliche Gewinne als Folge erwarteter Zinserhöhungen der Bank of Japan zunichtemachen könnte, sagt Analyst Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Selbst wenn die BoJ weitere Zinserhöhungen vornimmt, würde sie dies nicht in einem schnellen Tempo tun", erwartet er. Trumps expansive Politik werde mehr Einfluss auf das Währungspaar ausüben, indem sie das Tempo künftiger Zinssenkungen der US-Notenbank verlangsame.

