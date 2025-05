Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt verliess am Montag letztlich der Mut.

Der SMI startete die Montagssitzung höher und zeigte sich auch anschliessend im Plus. Er rutschte aber ab und notierte schliesslich 0,17 Prozent tiefer bei 12'233,03 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegten sich über den Tag hinweg auf grünem Terrain, nachdem sie fester in den Handel eingestiegen waren. Doch auch sie fielen in die Verlustzone und schlossen 0,15 Prozent im Minus bei 16'660,38 Punkten respektive 0,08 Prozent schwächer bei 1'986,03 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zu Beginn der neuen Woche von seiner ruhigen Seite. "Ein Marschhalt täte gut", sagte denn auch ein Händler. Ein solche trübe auch die wieder klar aufgehellte Marktstimmung nicht ein. Zum Wochenschluss hatten solide Daten vom US-Arbeitsmarkt die Rezessionssorgen wieder etwas zurück gedrängt. Zudem stärkten Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China die Zuversicht der Anleger. Doch bis zu einer Lösung dürfte es wohl holperig bleiben an den Märkten, hiess es weiter.

Die neue Woche hat indes ruhig begonnen. Denn die wichtigsten Börsen in Asien sowie in London waren heute feiertagsbedingt geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulse, meinte ein Händler. Der Blick der Anleger dürfte vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gerichtet sein, die am Mittwochabend bevorsteht. Dabei wird mehrheitlich keine Zinssenkung erwartet, obwohl dies US-Präsident Donald Trump immer wieder gefordert hat. Zudem stehen im Laufe der Woche zahlreiche Firmenabschlüsse bevor. Zudem werden heute die Inflationszahlen für den April veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Verluste am Montag abschütteln.

Der DAX begann die Sitzung zwar tiefer, konnte sich im Verlauf aber in die Gewinnzone hocharbeiten. Er beendete den Handel 1,12 Prozent im Plus bei 23'344,54 Punkten.

Das Rekordhoch des DAX rückte am Montag näher. Im Fokus blieb die Hoffnung auf baldige Fortschritte bei möglichen Zollabkommen der USA mit anderen Ländern.

Der Start in den Mai war bereits Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally positiv verlaufen. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte hat der Index um mehr als ein Viertel zugelegt. Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war der Einbruch im April eine Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag letztendlich nach unten.

Der Dow Jones begann den Handel im Minus. Nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone schloss er letztendlich 0,24 Prozent schwächer bei 41'218,83 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete tiefer. Anschliessend notierte er weiterhin in der Verlustzone und verabschiedete sich so 0,74 Prozent leichter bei 17'844,24 Einheiten aus dem Geschäft.

Die zuletzt positiven Schlagzeilen im Handelsstreit seien nun weitgehend eingepreist, hiess es im Handel. Dies gilt umso mehr, weil US-Präsident Donald Trump und seine Berater nach Aussage eines führenden Regierungsmitarbeiters weniger besorgt seien als zuvor über die Lage der Wirtschaft. Diese Einschätzung könnte die Trump-Administration zu einem forscheren Auftreten im Zollstreit animieren, so warnende Stimmen am Markt.

Im Handel wurde zudem auf die zweitägige und am Dienstag beginnende Sitzung der US-Notenbank verwiesen. Zur Wochenmitte wird dann die Zinsentscheidung der Fed erwartet - alles andere als eine Bestätigung dürfte am Markt als Überraschungen gesehen werden. Spannender dürften die Einlassungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell werden. Denn US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt mehrfach für Zinssenkungen ausgesprochen. Zwischenzeitlich hatte er seine Forderungen sogar mit Drohungen untermauert, Powell zu entlassen. Anschliessend war Trump dann wieder zurückgerudert. Doch sind Anleger gespannt, ob und gegebenenfalls wie Powell auf die Trump-Forderungen reagieren wird. "Unsere US-Ökonomen erwarten, dass die Fed die Zinsen stabil halten und eine explizit zukunftsgerichtete Orientierung vermeiden wird", erläuterte Analyst Peter Sidorov von der Deutschen Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag positiv.

In Tokio bleibt der Handel wegen örtlicher Feiertage weiterhin geschlossen. Der Nikkei 225 gewann am Freitag schlussendlich 1,04 Prozent hinzu auf 36'830,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zeitweise 0,94 Prozent auf 3'309,95.

In Hongkong klettert der Hang Seng unterdessen um 0,69 Prozent auf 22'658,98 Zähler (MEZ: 07:05).

In Japan und Südkorea ruht der Börsenhandel auch am Dienstag noch wegen örtlicher Feiertage. Die chinesischen Aktienmärkte legen am ersten Handelstag nach ihren Feiertagspausen deutlicher zu.

An den Börsen in Ostasien überwiegen derweil am Dienstag die positiven Vorzeichen. Anleger setzen darauf, dass es im Zollstreit zwischen den USA und China zu einer Annäherung kommt. US-Finanzminister Scott Bessent hatte am Montag dem Fernsehsender CNBC gesagt, er rechne mit "substanziellen" Fortschritten in Verhandlungen mit China über ein Handelsabkommen. Daneben stehe man kurz vor dem Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit anderen Handelspartnern.

