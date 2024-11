Blick auf anstehende US-Wahl: SMI und DAX vor verhaltenem Start -- Nikkei schliesst klar im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert vorbörslich wenig bewegt.

Der SMI wird stabil erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften zum Auftakt ebenfalls keine grossen Schritte machen.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung und einem umsatzarmen Geschäft rechnen Marktteilnehmer am Freitag. Im Blick steht der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft im Oktober ausserhalb der Landwirtschaft 100'000 neue Stellen geschaffen hat bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. Die Stundenlöhne sollen um 0,3 Prozent gestiegen sein. "Sollte der Arbeitsmarkt deutlich stärker ausgefallen sein oder auf höhere Lohninflation hinweisen, könnten die Anleihen ihre Talfahrt wieder aufnehmen und damit auch die Aktien belasten", so ein Marktteilnehmer. Ein grösserer Befreiungsschlag an den Märkten sei vor der US-Wahl ohnehin nicht zu erwarten, sagt er. Zunächst ist das Umfeld aber relativ ruhig. Die Anleihen haben ihren Renditeanstieg beendet, was die Lage an den Aktienmärkten beruhigt. Die schwächeren US-Vorlagen sollten eingepreist sein. Impulse könnten auch von neuen Inflationsdaten aus der Schweiz ausgehen. In Grossbritannien und in den USA stehen zudem Einkaufsmanager-Indizes auf der Agenda. In China ist mit dem Caixin-Index ein weiterer Einkaufsmanager-Index über die Schwelle von 50 zurückgekehrt. Diese trennt Wachstum von Rezession.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt wagen sich am Freitag wohl vorerst nicht aus ihrer Deckung.

Der DAX bewegt sich vorbörslich nur wenig.

Der zuletzt schwache DAX dürfte am Freitag weitgehend stabil starten. Am Donnerstag war er zeitweise bis auf 19'004 Punkte gefallen und hatte damit in drei Tagen 2,7 Prozent verloren. Im Bereich der runden Marke von 19'000 Punkten konnte er sich dann jedoch wie bereits Anfang Oktober schon fangen. Auch die 50-Tage-Durchschnittslinie hielt er mit Mühe.

"Nach dieser Statistik beginnt heute eigentlich ein guter Monat", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zum November-Start. "Allerdings hat sich der Markt dieses Jahr auch nicht an das klassische Drehbuch eines schwachen Septembers gehalten." Und es komme noch die US-Wahl, die es besonders spannend mache, ob eine Weihnachtsrally bereits im November starten könne.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas tiefer und gab auch anschliessend weiter nach. Letztlich verliess er das Geschäft mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 41'763,19 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor zum Handelsstart ebenso bereits und rutschte im Verlauf noch tiefer ins Minus. Sein Schlussstand: 18'095,15 Punkte (-2,76 Prozent).

Ein Tag vor den wichtigen Arbeitsmarktdaten und den am Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen herrschte Vorsicht. Daran änderten auch die nach wie vor hohen Quartalsgewinne der US-Techgiganten nichts. Vielmehr zogen Meta Platforms und Microsoft die NASDAQ-Börsen herunter.

Weitgehend wie erwartet ausgefallene Konjunkturdaten lieferten ebenfalls keine richtungsweisenden Impulse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erneut deutlich und stützen die These eines robusten US-Arbeitsmarktes. Die Daten zu den privaten Einkommen im September stiegen im Vergleich zum Vormonat wie erwartet, während die Konsumausgaben etwas über den Erwartungen lagen.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendieren in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor vor dem Wochenende schlussendlich 2,63 Prozent auf 38'053,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,22 Prozent leichter bei 3'272,57 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen 0,74 auf 20'467,17 Stellen.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Börsen zum Wochenausklang. Erneut herrscht Zurückhaltung vor der US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche, denn hier zeichnet sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Dazu kommen schwache Vorlagen von der Wall Street, wo vor allem negative Nachrichten aus dem Technologie-Sektor die Stimmung belastet hatten. Die Blicke sind zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober gerichtet, der am Nachmittag auf der Agenda steht und Auswirkungen auf den Zinskurs der US-Notenbank haben könnte. Diese wird in der kommenden Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Die jüngsten Veröffentlichungen der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die ADP-Daten für den Stellenaufbau im Privatsektor deuten weiterhin auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hin.

Besonders deutlich fällt das Minus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,2 Prozent nach unten geht. Hier wirken auch die falkenhaften Aussagen der japanischen Notenbank (BoJ) vom Vortag weiter nach. Die BoJ hatte die Zinsen unverändert gelassen und erwartet, dass die Inflation in den kommenden Jahren nahe dem Notenbankziel von 2 Prozent bleiben wird. Auf die politischen Unwägbarkeiten mit der unsicheren Regierungsbildung nach der Wahl in Japan ging sie dagegen kaum ein. Darauf hatten einige Marktteilnehmer gesetzt und auf eine taubenhafte Tonlage gehofft.

In China stützen daneben erneut gute Konjunkturdaten. So kletterte auch der Caixin-Einkaufsmanager-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies hatte auch der offizielle Einkaufsmanagerindex am Vortag gezeigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires