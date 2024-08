Nach Fed-Entscheid: Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Mittwoch freundlich zu.

Der SMI kletterte bereits kurz nach Eröffnung ins Plus, verharrte dort und beendete den Tag auch auf positivem Terrain. Sein Schlussstand: 12’317,44 Zähler (+0,29 Prozent).

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des SMI und beendeten den Handel 0,36 Prozent im Plus bei 16'362,58 Einheiten respektive 0,39 Prozent bei 2'000,77 Punkten.

Dank seiner Auftaktavancen war der SMI denn auch gleich zum Start wieder über die Marke von 12'300 Punkten gestiegen, unter die er vor etwa zwei Wochen gefallen war.

In Asien hat bereits die Bank of Japan ihre jüngste geldpolitische Entscheidung getroffen und die Zinsen auf 0,25 Prozent erhöht. Es ist das erste Mal seit 2008, dass die Zinsen in Japan höher als 0,1 Prozent sind. Vom Fed wiederum wird am Abend kein Schritt erwartet, dagegen Aussagen zu der mittlerweile fest eingepreisten Zinswende ab September. Mit Blick auf die Berichtssaison stehen zur Wochenmitte verschiedene Vertreter der Tech- und Telekombranche im Fokus. So hat in den USA am Vorabend Microsoft als einer der US-Big-Techs bereits vorgelegt. Im Wochenverlauf folgen mit Meta, Apple und Amazon weitere Vertreter der "glorreichen Sieben".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch fester.

Der DAX startete bereits im Plus, baute es im weiteren Verlauf weiter aus und beendete den Handel schliesslich 0,53 Prozent höher bei 18'508,65 Einheiten.

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der DAX am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Bevor nach dem Börsenschluss hierzulande die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda stehen, bewegten zahlreiche Quartalsbilanzen am Mittwoch die Kurse teils deutlich. Mit Blick auf die Fed wird eine Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet, Markteilnehmer rechnen damit im September.

Ein kleiner Hinweis auf eine steigende Bereitschaft der Fed zur geldpolitischen Lockerung wäre schon ein Zugewinn, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Das würde die Chance erhöhen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September erneut an der Zinsschraube dreht, so der Experte. "Deutschlands Wirtschaft schrumpft und das unterstreicht, was viele ohnehin hinter vorgehaltener Hand sagen: Dass die einzige bislang erfolgte Zinssenkung der EZB noch viel zu wenig war, um einen wirklichen Effekt zu erzielen."

Gegensätzliche Signale sendeten am Vorabend US-Technologiekonzerne mit ihren Quartalsbilanzen.

WALL STREET

An den US-Börsen war zur Wochenmitte ein freundlicher Handel zu beobachten.

Der Dow Jones startete knapp im Plus und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,24 Prozent höher bei 40'843,06 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete mit einem deutlichen Gewinn und blieb dann klar im Plus. Er ging schliesslich 2,64 Prozent stärker bei 17'599,40 Zählern aus dem Handel.

Im Mittelpunkt stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed hat hat den Leitzins erneut unverändert belassen. Dieser verharrt in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Entscheidung war im Voraus bereits erwartet worden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Donnerstag Verluste.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert gegen 07:00 MESZ 2,78 Prozent auf 38'013,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,22 Prozent tiefer bei 2'932,14 Zählern. Daneben gibt der Hang Seng 0,19 Prozent auf 17'311,49 Einheiten nach.

Trotz positiver US-Vorgaben zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben. Besonders kräftig fällt das Minus in Tokio aus. Hintergrund ist die Ankündigung weiterer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan (BoJ), die am Vortag den Leitzins etwas deutlicher als erwartet auf 0,25 Prozent erhöht hatte, nach einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent zuvor. Die positiven Vorgaben der Wall Street setzen dagegen keinen Impuls. Hier hatte die US-Notenbank der Hoffnung auf eine Zinssenkung im September neue Nahrung gegeben, was vor allem bei den zinssensiblen Werten aus dem Technologie-Sektor für kräftige Aufschläge gesorgt hat.

BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte am Vortag nach Handelsende erklärt, die Notenbank werde die Zinssätze nach der erfolgten Anhebung weiter erhöhen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der BoJ weiter verbesserten. Die japanischen Aktien hatten am Vortag zunächst positiv auf die BoJ-Sitzung reagiert, da die Währungshüter mit der Festlegung eines längeren Zeitrahmens zur Reduzierung ihres Anleihe-Kaufprogramms einen etwas taubenhafteren Ton angeschlagen hatten. Doch die Äusserungen Uedas deuteten darauf hin, dass die BoJ ihre jahrzehntelangen Stimulierungsmassnahmen früher als ursprünglich erwartet beenden könnte, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires