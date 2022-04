Ukraine-Unsicherheit überwiegt: SMI-Anleger dürften sich in Zurückhaltung üben -- DAX vor verhaltenem Start -- Verluste an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt zeichnet sich vorbörslich wenig Bewegung ab.

Der SMI hatte am Vortag 0,67 Prozent tiefer bei 12'161,53 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendetne den Tag mit Verlusten von 0,78 Prozent bei 1'924,33 Einheiten bzw. 0,54 Prozent bei 15'573,94 Zählern.

Die Unsicherheiten um die Entwicklungen im Ukraine-Krieg belasten die Märkte weiter. Selbst der sinkende Ölpreis kann die Anlegerstimmung nicht nachhaltig verbessern. Weiterhin gibt es bezüglich einer Entspannung der Lage im russischen Angriffskrieg nur wenig Anzeichen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich stabil.

Der DAX hatte den Vortag mit einem kräftigen Minus von 1,31 Prozent bei 14'414,75 Punkten beendet.

Nach zwei verlustreichen Börsentagen dürfte der DAX am Freitag im frühen Handel auf der Stelle treten. Anleger warten auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA für den März, den konjunkturellen Höhepunkt der Woche.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners misst dem Arbeitsmarktbericht diesmal allerdings weniger Bedeutung als sonst: "Denn der Kurs der (US-Notenbank) Fed steht. Nur mehrere extrem schwache Berichte in Serie könnten die Fed auf ihrem Straffungskurs ausbremsen". Die US-Notenbank dürfte die Zinsen wegen der hohen Inflation in diesem Jahr mehrfach erhöhen.

Neben der hohen Inflation bleibt der Krieg in der Ukraine der zentrale Faktor für die Aktienbörsen. "Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger", schrieben die Experten der Credit Suisse. Bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland mangele es an nennenswerten Fortschritten. Die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street schickten die Märkte schlussendlich deutlicher ins Minus.

Nach zunächst verhaltenem Start wurden die Verluste beim Dow Jones im Handelsverlauf deutlich grösser, mit einem Abschlag von 1,56 Prozent ging es bei 34'678,25 Punkten in den Feierabend. Daneben sackte der NASDAQ Composite um 1,54 Punkte auf 14'2205,2 Zähler ab.

Nur wenig Unterstützung kam vom deutlich nachgebenden Ölpreis. Auf der anderen Seite bremste aber der unvermindert andauernde Ukraine-Krieg. Die von der russischen Seite bei den Verhandlungen am Dienstag signalisierte Bereitschaft zu Zugeständnissen hat sich bislang als reines Lippenbekenntnis erwiesen.

US-Präsident Joe Biden ordnete die Freigabe von 1 Million Barrel Öl pro Tag aus den strategischen Reserven der USA an. Die OPEC+-Staaten haben auf ihrer Konferenz am Donnerstag indessen beschlossen, an ihrem Förderplan festzuhalten. Dieser sieht vor, die gemeinsame Fördermenge im Mai um 432'000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Daneben musste der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten. Die persönlichen Einkommen stiegen im Februar im von Ökonomen erwarteten Rahmen. Die Ausgaben erhöhten sich jedoch weniger stark als prognostiziert, was auf Konsumzurückhaltung aufgrund der Inflation hindeutet. Und in der vergangenen Woche beantragten etwas mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe.

ASIEN

In Asien geht es im Freitagshandel mehrheitlich abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gab im Freitagshandel 0,49 Prozent nach und ging bei 27'684,75 Punkten ins Wochenende

Auf dem chinesischen Festland sind Anleger unterdessen gegen den Trend zuversichtlicher: Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,77 Prozent und notiert im späten Verlauf bei 3'276,65. In Hongkong sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Hang Seng rutscht um 0,84 Prozent auf 21'812,69 Indexpunkte ab.

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten wird auch am Freitag dominiert vom Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Energiepreise und die globale Konjunktur sowie Inflationssorgen. Dazu kommen schwache Vorgaben der Wall Street. Erneut kommt leichte Unterstützung von den Ölpreisen, die nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag noch etwas weiter nachgeben. Auslöser war, dass die USA für sechs Monate ihre strategischen Ölreserven anzapfen, um zumindest für etwas Entspannung zu sorgen.

Dass in China nach den offiziellen auch der von Caixin privat ermittelte Einkaufsmanagerindex im März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken ist, überrascht nicht. Wegen der harten Lockdown-Massnahmen in China mit beispielsweise der Abriegelung ganz Schanghais in zwei Phasen, war dies bereits erwartet worden.

Insgesamt ist in dieser Gemengelage die Tendenz uneinheitlich. Knapp im Plus liegt der Leitindex an der Börse in Sydney, Schanghai tendiert freundlich - dort pausiert am Montag und Dienstag kommender Woche der Handel wegen Feiertagen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires